Segway regalará las placas de identificación para patinetas eléctricas en Colombia: así podrán solicitarla los usuarios

Los propietarios de algunos vehículos eléctricos de movilidad personal podrán acceder de manera gratuita a una lámina de identificación técnica. La iniciativa fue anunciada por Segway Colombia, que quiere facilitar la adaptación de sus clientes a las nuevas disposiciones de movilidad que entrarán en vigor el año entrante.

Esta iniciativa está dirigida de forma exclusiva a personas que tengan vehículos eléctricos de la marca Segway Colombia. Para acceder a este beneficio, los propietarios deben diligenciar un formulario digital con los datos del vehículo y del usuario.

Tras esto, la empresa coordinará la entrega en puntos autorizados de las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, a partir de diciembre de 2026.

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Según la información divulgada, la primera fase tendrá disponibilidad limitada, por lo que el beneficio no se extiende automáticamente a todos los usuarios de patinetas eléctricas de otras marcas.

Identificación de patinetas

La medida se enmarca en la Resolución 202630400300675 de 2026, expedida por el Ministerio de Transporte el pasado 4 de agosto, que reglamenta la circulación de vehículos de micromovilidad en Colombia, respondiendo a la Ley 2486 de 2025.

La disposición contempla una lámina de identificación técnica con información como el número de serie, año de fabricación, marca, modelo, peso, potencia, velocidad máxima, categoría y clase del vehículo.

Según el Ministerio, esta identificación comenzará a exigirse desde el primero de enero de 2027 para los vehículos contemplados en el artículo 5.16.6 de la resolución.

Hay que tener en cuenta que esta placa es diferente a la convencional de tránsito, ya que no significa inscribir el vehículo al RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

Esta resolución también establece condiciones de seguridad para los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, entre ellas sistemas de frenado, iluminación, avisadores acústicos y limitadores de velocidad. Además, contempla el uso de casco certificado y prendas reflectivas en algunas condiciones.

Dentro de lo que fue anunciado, el Ministerio anunció un periodo de tres meses de pedagogía y socialización para explicar las nuevas disposiciones antes de la aplicación de sanciones.

En Colombia, los vehículos eléctricos unipersonales han tomado un enorme impulso de ventas. En el 2022, la empresa Go Green manifestó logrado cerca de un millón de dólares al año después de haber tenido apenas 200 millones de pesos en ese mismo periodo de tiempo.