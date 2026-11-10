Revisión técnico-mecánica: cómo verificar si un CDA es legal

Para muchos, el vehículo propio es una de sus más fieles herramientas, ya que se encarga de desplazarlos a sus destinos mientras brinda autonomía y comodidad. Eso sí, para que se mantenga en óptimas condiciones es necesario revisarlo durante periodos para proteger la vida tanto de sus ocupantes como de los demás actores viales.

Gobierno fija su postura sobre la revisión técnico-mecánica: las recomendaciones para evitar costos adicionales

Es aquí donde cobra un valor fundamental la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, la cual se encarga de hacer un diagnóstico preventivo y brinda tranquilidad al propietario.

Dentro de esta revisión, especialistas autorizadas revisan aspectos como:

Estado de la carrocería

Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes

Funcionamiento del sistema mecánico

Funcionamiento del sistema eléctrico

Dirección

Suspensión

Estado de los frenos

Llantas

Vidrios

La revisión técnico-mecánica se realiza en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), un establecimiento de comercio legalmente constituido o debidamente habilitado por el Ministerio de Transporte de Colombia.

La revisión técnico-mecánica permite comprobar las condiciones de seguridad y funcionamiento de un vehículo. Foto: Getty Images

En el país existen casos en los que algunos CDA no cumplen con los requisitos del Gobierno Nacional y operan de manera irregular. Si un ciudadano realiza el mantenimiento de su sitio, podría estar viendo consecuencias graves que afectarían a su vehículo.

¿Cómo se puede verificar si un CDA es legal?

De acuerdo con Seguros Bolívar, la manera más fácil para validar la legalidad de un CDA se puede realizar desde el celular. Para ello, el usuario debe ingresar al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y seguir los siguientes pasos.

Ingresar desde el navegador de preferencia a la página oficial del RUNT Desplazarse por el menú principal para buscar la sección denominada “Directorio de Actores” o “Consultas Ciudadanas”. Seleccionar la opción de “Centros de Diagnóstico Automotor (CDA)”. El sistema del RUNT permitirá buscar el establecimiento por su nombre comercial, NIT (Número de Identificación Tributaria) o por medio de filtros de departamento y municipio. En el momento en el que se haya identificado el establecimiento, el RUNT indicará en la columna de estado si el CDA se encuentra “Activo”, “Inactivo” o “Suspendido”.

En caso de que el Centro de Diagnóstico Automotor salga en la página como inactivo o no aparezca en la base de datos del RUNT, se aconseja a los usuarios no realizar la revisión técnico-mecánica en ese establecimiento y buscar otra alternativa legal.

Antes de llevar el vehículo a revisión, es importante comprobar que el establecimiento esté habilitado por las autoridades. Foto: SuperTransporte - API

Un espacio técnico confiable debe contar con una serie de documentos y certificaciones que brindan seguridad al conductor, entre ellas: