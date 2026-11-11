Autopista Sur tendrá cierres durante tres meses por obras del Metro: horarios y rutas alternas

Los conductores que se movilizan por la Autopista Sur deberán tener en cuenta nuevos cambios en la movilidad a partir de la próxima semana. La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó una serie de cierres viales para facilitar las obras de construcción de la Estación 9 SENA, que hace parte de la primera línea del Metro de Bogotá.

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Las intervenciones están programadas para comenzar el martes 17 de noviembre de 2026 y tendrán una duración aproximada de tres meses.

Las restricciones se concentrarán en dos sectores de la Autopista Sur. En sentido sur-norte, se cerrará por completo la calzada mixta y la calzada exclusiva de TransMilenio entre la calle 30 sur y la avenida calle 8 sur. En sentido norte-sur, la afectación será sobre la calzada mixta, entre la avenida calle 8 sur y la avenida Primero de Mayo.

Las restricciones se aplicarán principalmente durante la noche y la madrugada, con horarios diferenciados dependiendo del día de la semana.

De lunes a viernes, las actividades se desarrollarán entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. Para los fines de semana, los cierres comenzarán el sábado a las 10:00 p. m. y se extenderán hasta las 9:00 a. m. del domingo.

Los usuarios que se movilicen por esta zona de la ciudad tendrán que planear con antelación sus rutas. Foto: Secretaría de Movilidad

En caso de que el lunes sea festivo, las restricciones se aplicarán desde las 10:00 de la noche del domingo hasta las 9:00 de la mañana del lunes.

Rutas alternas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, hay varias rutas alternas que se pueden tomar para evitar posibles congestiones o trancones.

Los vehículos particulares y de carga que se dirijan hacia el sur por la avenida NQS podrán continuar por la avenida carrera 30 y tomar la avenida Primero de Mayo. También tendrán la opción de desviarse por la calle 30 sur hacia el occidente para reincorporarse a la Autopista Sur.

Por otra parte, quienes circulen hacia el norte por la Autopista Sur deberán tomar la calle 30 sur hacia el oriente y continuar por la avenida carrera 30 en dirección norte, desde donde podrán retomar su recorrido.

Modificaciones en rutas del SITP y paraderos

Por su parte, las rutas que circulan por la avenida NQS y se incorporan a la Autopista Sur en sentido sur deberán desviarse por la avenida carrera 30, continuar por la avenida Primero de Mayo hacia el occidente y volver a conectarse con el corredor.

En el caso de la ruta GG536, esta avanzará por la avenida carrera 30 hacia el sur, tomará la avenida Primero de Mayo al occidente y seguirá por la carrera 36 hacia el norte. Posteriormente, transitará por la diagonal 16 hacia el occidente para retomar su trayecto habitual.

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Asimismo, tres paraderos tendrán cambios de ubicación: el 582A08 pasará al 451A10, cerca de la calle 12A sur; el 583A08 será trasladado al 038A10, al sur de la calle 17 sur, y el 689A08 quedará sobre el costado oriental de la carrera 36, aproximadamente 50 metros al sur de la calzada sur de la diagonal 16 sur.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planear sus desplazamientos y tener presentes las rutas alternas durante el desarrollo de las obras.