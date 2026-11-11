Misterio por muerte de actriz de 28 años: cámaras de seguridad captaron sus últimos movimientos antes del hallazgo

La industria del entretenimiento francés atraviesa un momento de conmoción luego de conocerse la muerte de Angèle Metzger, una actriz de apenas 28 años que comenzaba a ganar reconocimiento por sus trabajos en televisión y cine. La joven fue encontrada sin vida el pasado 7 de noviembre en Les Pavillons-sous-Bois, a las afueras de París, en un caso que todavía causa muchas preguntas.

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El hallazgo del cuerpo se dio al interior del edificio del Centro Comunal de Acción Social (CCAS), en el departamento de Sena-Saint Denis. Según información publicada por medios franceses como Le Figaro, una trabajadora encontró a la artista inconsciente poco después de las 8:00 de la mañana y pidió ayuda a los organismos de emergencia.

Aunque los paramédicos llegaron al lugar e intentaron reanimarla, sus esfuerzos no dieron resultado. Las primeras hipótesis señalan que Metzger habría caído desde una escalera o plataforma situada sobre un estacionamiento subterráneo.

Sin embargo, todavía no existe claridad sobre cómo terminó en ese lugar, que no estaba abierto al público. De acuerdo con versiones difundidas por Le Figaro y Le Parisien, cámaras de seguridad habrían captado a la actriz atravesando una barrera para ingresar al edificio.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Bobigny, que abrió una investigación para determinar qué ocurrió. En las pruebas que se revisan están las grabaciones de vigilancia, los análisis técnicos del lugar y los posibles testimonios de personas que pudieron observar algún movimiento extraño.

Hasta ahora, no se ha confirmado si fue un accidente o si hubo otras circunstancias relacionadas con el fallecimiento.

Angèle Metzger provenía de una familia vinculada al mundo artístico. Era hija del actor Stéphane Metzger y de la directoria Marie Caldera.

Su interés por la actuación apareció desde temprana edad y, cuando tenía 14 años, comenzó a participar en castings para conseguir oportunidades profesionales.

Su debut en el mundo del cine llegó con Madame Hyde, película estrenada en 2018. Luego alcanzó mayor visibilidad gracias Chair tendre, producción de televisión de 2022 en la que interpretó a Sasha. Por ese trabajo recibió el premio a Revelación de actriz en el Festival Séries Mania.

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Su trayectoria también incluyó proyectos como Drone Games y Fotogénico. En 2026 participó en el videoclip de Japan, de la banda Fontaines D.C., junto al actor Charlie Heaton.

Fuera de la actuación, tenía otras pasiones: cantaba en el grupo Liquide y trabajaba con cerámica, una actividad que incluso le permitió exponer sus creaciones.