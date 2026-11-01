Andrea Petro reaccionó a la muerte de Antonio Navarro Wolff; esto dijo

La muerte de Antonio Navarro Wolff fue confirmada por sus familiares la tarde de este domingo 1 de noviembre. El dirigente, reconocido por su participación en la vida política del país y su papel en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, falleció a los 2:42 p. m., según precisaron sus allegados.

Álvaro Uribe reaccionó a muerte de Antonio Navarro Wolff y contó lo que él hizo cuando era presidente

La noticia se conoció por medio de un comunicado en el que sus seres queridos dieron a conocer la partida del exconstituyente y expresaron el dolor que atraviesan por su fallecimiento.

En el mensaje también se dirigieron a quienes acompañaron al político a lo largo de su trayectoria y a los colombianos que conocieron su trabajo público.

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy, primero de noviembre”, indicaron sus familiares.

La noticia marca el final de la trayectoria de uno de los dirigentes que tuvo participación en distintos momentos de la historia política reciente de Colombia.

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, fue una de las que reaccionó, compartiendo un inesperado mensaje a través de sus redes sociales. La empresaria expresó su tristeza, reviviendo la cercanía que tuvo con Navarro Wolff.

La hija mayor del exmandatario escribió un mensaje, refiriéndose a la figura que tuvo el político en su historia.

“Y tenía que ser yo la que se lo anunciaba a él. Perdón, compañero. Eras como mis tíos cuando era pequeña”, escribió en el post, donde agregó una imagen que hablaba de la noticia sobre la muerte del famoso colombiano.