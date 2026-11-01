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Iván Duque lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff y recordó su amistad, pese a las diferencias políticas

El expresidente recordó el papel de Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

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Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2026 a las 6:54 p. m.
Antonio Navarro, líder político recién fallecido, y el expresidente Iván Duque.
Antonio Navarro, líder político recién fallecido, y el expresidente Iván Duque. Foto: COLPRENSA © / Nicol√ás Galeano

El expresidente Iván Duque lamentó este domingo 1 de noviembre el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, a los 78 años, y recordó la relación de respeto y amistad que mantuvieron pese a sus diferencias políticas.

A través de su cuenta en X, Duque expresó sus condolencias a la familia del exsenador y destacó que ambos compartieron labores legislativas en la Comisión Tercera del Senado.

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“Puedo decir que, a pesar de nuestras diferencias políticas, fuimos capaces de llegar a acuerdos y construir una amistad en la que primaron siempre la sinceridad, la franqueza y el respeto por el otro”, escribió el exmandatario.

Duque también recordó el papel de Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe.

Según el expresidente, su participación en ese proceso quedará como testimonio de su disposición a buscar acuerdos después de abandonar la lucha armada.

Navarro Wolff, exintegrante del M-19, fue uno de los protagonistas del proceso de paz que permitió la desmovilización de esa organización. Posteriormente, ocupó cargos como ministro, senador, alcalde de Pasto y gobernador de Nariño.

Su fallecimiento fue confirmado por su familia, que informó que murió a las 2:42 de la tarde de este domingo.