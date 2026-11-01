Iván Duque lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolff y recordó su amistad, pese a las diferencias políticas

El expresidente Iván Duque lamentó este domingo 1 de noviembre el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, a los 78 años, y recordó la relación de respeto y amistad que mantuvieron pese a sus diferencias políticas.
A través de su cuenta en X, Duque expresó sus condolencias a la familia del exsenador y destacó que ambos compartieron labores legislativas en la Comisión Tercera del Senado.
“Puedo decir que, a pesar de nuestras diferencias políticas, fuimos capaces de llegar a acuerdos y construir una amistad en la que primaron siempre la sinceridad, la franqueza y el respeto por el otro”, escribió el exmandatario.
Duque también recordó el papel de Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe.
Según el expresidente, su participación en ese proceso quedará como testimonio de su disposición a buscar acuerdos después de abandonar la lucha armada.
Quiero expresar mi solidaridad a la familia de Antonio Navarro Wolff al conocerse la noticia de su fallecimiento.— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 1, 2026
Compartí con él en la Comisión Tercera del Senado y en la actividad legislativa. Puedo decir que, a pesar de nuestras diferencias políticas, fuimos capaces de llegar… pic.twitter.com/j6xaPcu2X7
Navarro Wolff, exintegrante del M-19, fue uno de los protagonistas del proceso de paz que permitió la desmovilización de esa organización. Posteriormente, ocupó cargos como ministro, senador, alcalde de Pasto y gobernador de Nariño.
Su fallecimiento fue confirmado por su familia, que informó que murió a las 2:42 de la tarde de este domingo.