Expresidente Iván Duque envió emotivo mensaje de apoyo al pueblo español tras el mortal choque de trenes

Iván Duque, expresidente de Colombia, envió una declaración pública de solidaridad hacia el Estado y el pueblo español tras el grave accidente ferroviario registrado cerca del municipio de Urda, en la provincia de Toledo, donde un tren de alta velocidad colisionó con otro, dejando un balance provisional de 68 personas fallecidas y decenas de heridos.

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En su pronunciamiento, el exmandatario colombiano manifestó su profundo pesar por la magnitud de la catástrofe y lamentó la pérdida de vidas humanas, entre las que se confirmó el fallecimiento de la ministra Fátima Ibáñez.

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A través de su pronunciamiento oficial, el exjefe de Estado hizo llegar un mensaje de acompañamiento a los familiares de las víctimas y formuló votos por la recuperación de las decenas de heridos que permanecen bajo atención médica en centros hospitalarios.

“Nos duele profundamente el accidente ocurrido en España y la muerte de tantas personas, entre ellas la ministra Fátima Ibáñez. Expresamos nuestra solidaridad con todo el pueblo español, especialmente con las familias, los amigos y los seres queridos de las víctimas en este difícil momento”, aseveró el exmandatario.

Duque concluyó su declaración reafirmando el apoyo moral de Colombia ante la catástrofe: “De corazón, deseo la pronta recuperación de los heridos y acompañamos a España en esta dolorosa tragedia”.

Nos duele profundamente el accidente ocurrido en España y la muerte de tantas personas, entre ellas la ministra Fátima Ibáñez. Expresamos nuestra solidaridad con todo el pueblo español, especialmente con las familias, amigos y seres queridos de las víctimas, en este difícil momento. De corazón, deseo la pronta recuperación de los heridos y acompañamos a España en esta dolorosa tragedia. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 28, 2026

El choque se produjo a las 08:53, hora local, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cuando un convoy AVE de la compañía pública Renfe que viajaba hacia Sevilla impactó la parte trasera de un tren de la operadora Iryo que se encontraba detenido sobre la vía.

De acuerdo con las explicaciones del ministro de Transportes español, Óscar Puente, el siniestro ocurrió tras una “avería informática” registrada en un tramo de 69 kilómetros que obligó a detener la marcha de varias unidades.

No obstante, el centro de control emitió una orden “inexplicable” y “errónea” que autorizó al tren de Renfe a reanudar el tránsito, avanzando 25 kilómetros antes de colisionar en una recta con visibilidad. Las investigaciones iniciales atribuyen el choque a una orden errónea emitida por el centro de control tras una falla informática.

Luto nacional, suspensión de campaña y conmoción institucional

La gravedad de la colisión movilizó la reacción inmediata de la administración española. Desde el lugar de los hechos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que “toda España está de luto”. Sostuvo que resulta inasumible para el país registrar dos tragedias de alta velocidad en un mismo año, en referencia al antecedente de Adamuz ocurrido en enero, que dejó 46 víctimas mortales.

La magnitud del suceso conllevó la suspensión de los actos de la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre por parte del Partido Socialista y del opositor Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que la Federación Española de Fútbol canceló 24 compromisos deportivos de la Copa del Rey.

La tragedia ha provocado conmoción a escala internacional, generando múltiples manifestaciones de solidaridad procedentes de diversos gobiernos y líderes globales.

La red de alta velocidad de España, considerada la segunda más extensa del mundo con 4.000 kilómetros de vías y cerca de 26 millones de usuarios anuales, enfrenta una nueva ola de escrutinio sobre sus protocolos de seguridad y mantenimiento.

En este contexto de pesadumbre generalizada, las palabras de Iván Duque se suman a los mensajes diplomáticos que acompañan a las autoridades españolas en las labores de rescate y en la atención a las familias damnificadas por el trágico acontecimiento.

*Realizado con información de AFP.