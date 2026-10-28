Nueva comisión de la Cámara pedirá informe sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela: la seguridad es prioridad

La situación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, los mecanismos de cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen transfronterizo estarán bajo la lupa de una nueva comisión accidental de la Cámara de Representantes, que anunció como primera medida la solicitud de un informe detallado sobre los compromisos vigentes entre los dos países.

Colombia y Venezuela buscan integración productiva e inversión extranjera en la frontera Norte de Santander-Táchira

Comisión de la frontera con Venezuela. Foto: Congreso de la República

La Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela, liderada por la representante Diana Riveros, busca establecer qué acuerdos existen en materia diplomática, consular, defensa, seguridad, cooperación económica y prestación de servicios, así como determinar su estado de cumplimiento.

La iniciativa parte de la preocupación por los desafíos que enfrentan las comunidades ubicadas en la frontera, especialmente por la presencia de estructuras armadas ilegales y las actividades relacionadas con el narcotráfico y el contrabando.

Huyendo hacia Venezuela: SEMANA revela los movimientos hacia el vecino país de Silvana Guerrero, Jhon Mechas y Andrey

Comisión de la frontera con Venezuela. Foto: Congreso de la República

“Los problemas de la frontera no podemos resolverlos solos. De nada sirven los esfuerzos de este lado si no tenemos una comunicación clara y colaborativa con Venezuela”, afirmó Riveros, representante a la Cámara por Norte de Santander.

La comisión también puso sobre la mesa las dificultades económicas y sociales de estas regiones. Según el documento presentado, las tensiones políticas entre ambos países pueden afectar el comercio legal, mientras que los municipios fronterizos deben responder a las necesidades de la población migrante con recursos limitados.

Venezuela, la frontera, los bombardeos y el ELN fueron puntos fundamentales de la cita Rubio-De La Espriella. ¿Qué puede pasar?

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

A esto se suman las demandas de empleo, infraestructura, hospitales, escuelas y servicios públicos, factores que, de acuerdo con la comisión, requieren una presencia estatal permanente y una respuesta que vaya más allá de las medidas de seguridad.

En esa línea, el representante a la Cámara por La Guajira, Jorge Figueroa, también coordinador de la comisión, sostuvo que las regiones fronterizas deben ocupar un lugar prioritario en la agenda estatal.

“La frontera también es Colombia y La Guajira la vive todos los días en su comercio, su empleo y sus comunidades wayuu”, señaló el congresista, quien insistió en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las leyes existentes para estos territorios.

Frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: Migración Colombia

La comisión, integrada por 15 representantes de diferentes partidos y regiones fronterizas, anunció que hará seguimiento a los recursos destinados a estas zonas, su ejecución y los resultados de las políticas públicas. También prevé convocar a ministros y entidades responsables para que rindan cuentas, además de promover iniciativas legislativas.

Con la solicitud del informe sobre las relaciones con Venezuela, la célula legislativa inicia su trabajo con el propósito de identificar las herramientas institucionales y diplomáticas que permitan fortalecer la cooperación binacional.