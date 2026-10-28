Abelardo De La Espriella pidió los primeros “controles militares” para zonas de Bogotá: el presidente reveló la razón

En las instalaciones de la Alcaldía de Bogotá, el presidente Abelardo De La Espriella lideró un consejo de seguridad extraordinario, donde realizó una revisión del orden público en la capital del país.

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En una intervención, el mandatario pidió los primeros “controles militares” en zonas clave para Bogotá, con el objetivo de detener la expansión de grupos criminales en la ciudad.

“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes. Pero, como les digo, todos sabemos cuáles son los problemas de Bogotá”, dijo el mandatario colombiano.

Además, indicó: “El tema es quién se atreve a resolverlos. Y hay que decirlo, le ha tocado muy duro al alcalde durante dos años y medio solo peleando con un gobierno que estaba y que no quería combatir el crimen. Eso ha cambiado y estamos más articulados que nunca y se ven los resultados”.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la necesidad de aplicar un “control militar” en zonas específicas de Bogotá para evitar la expansión de estructuras criminales: “Estamos más articulados que nunca”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/TqqjRPpjKC — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

“Con el último informe tenemos cerca de 173 capturados ayer, un bandido dado de baja y ciento y algo de allanamientos. Es un golpe nunca antes visto en Bogotá y eso se logró por la articulación con la Fuerza Pública, el Distrito y, por supuesto, la Presidencia de la República, que está comprometida y determinada a recuperar la seguridad para Bogotá”, recalcó De La Espriella.

El presidente también habló sobre una amenaza regional del ELN y del Tren de Aragua para la capital del país.

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“Las amenazas de alcance regional; ustedes saben que Bogotá es una especie de laboratorio de toda Colombia, aquí confluye todo y se duplica, y se magnifica por las dimensiones de la ciudad. Tenemos al Tren de Aragua, tenemos al ELN, tenemos a El Mesa y otros grupos como los de anoche. Los ingenieros que con los operativos de anoche se han desmantelado y han sufrido un gran golpe estructural. Tenemos El Mesa, que es otro grupo muy complicado y, por supuesto, todo esto implica unos riesgos grandísimos para la ciudad”, recalcó el jefe de Estado.