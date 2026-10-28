Alias Mailo intentó responderle a Abelardo De La Espriella en pleno operativo en Bogotá: “¿Vas a tirar línea aquí? Payaso”

Se siguen conociendo detalles dentro del megaoperativo que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en varias zonas críticas en materia de seguridad en Bogotá.
Y como ya es característico en el mandatario colombiano, encaró a varios señalados delincuentes. Uno de ellos fue alias Mailo, quien, según las autoridades, fue el responsable de lanzar una granada a un establecimiento comercial, lo que trajo como consecuencia la muerte de una persona.
Mailo intentó responder al jefe de Estado, pero De La Espriella le habló con contundencia: “¿Dónde está el bandido de Mailo? Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años”.
El presidente Abelardo De La Espriella increpó a un criminal durante megaoperativo en Bogotá: “¿Dónde está Mailo?… Tú lo que eres es un bandido, payaso. Tú lo que eres es un asesino miserable. Bienvenido a la Patria Milagro”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/7hp5V1VFGC— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
Y agregó: “Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia, ¿vas a tirar línea? Tú lo que eres es un bandido, payaso, tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a saber lo duro que muerde el Tigre, bienvenido a la Patria Milagro”.
Cabe señalar que esta semana, en otro operativo que lideró De La Espriella, pero en Medellín, también encaró a otros señalados criminales.
“Este es Risas y este es Valenciano, ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente; se les acabó la fiesta, bienvenidos a la Patria Milagro, van a saber lo duro que muerde el Tigre”.
El presidente Abelardo De La Espriella lideró un megaoperativo en Bogotá durante la madrugada de este miércoles. Se confirmaron 172 capturas y 114 allanamientos: “A los criminales no los vamos a dejar dormir tranquilos”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/wVOOzR7uca— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
Y a otro le dijo directamente: “Se llevaban mujeres desde Colombia engañadas para esclavizarlas sexualmente. Una persona que hace eso no es un hombre de verdad. Esclavizar a mujeres, vas a ver cómo termina este proceso, bienvenido a la Patria Milagro, Zapata”.
Finalmente, sobre el megaoperativo que se desarrolló en la capital del país, y el cual contó con la compañía del alcalde Carlos Fernando Galán, dejó como balance preliminar 172 personas capturadas y más de 110 allanamientos.