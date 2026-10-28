“Autoricé un bombardeo muy importante y estratégico”, Abelardo De La Espriella anuncia golpe y habla de la operación Bosur-Kratos

En un trino, el presidente Abelardo De La Espriella hizo pública una importante operación contra el crimen:

“Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación Bosur-Kratos. En un rato, publicaré vídeo de la misma. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E)“.

En desarrollo..