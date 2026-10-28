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“Autoricé un bombardeo muy importante y estratégico”, Abelardo De La Espriella anuncia golpe y habla de la operación Bosur-Kratos

El presidente escribió en su cuenta de X esta madrugada. Aseguró que pronto dará los detalles.

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Redacción Semana
28 de octubre de 2026 a las 5:14 a. m.
Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella Foto: Colprensa - Catalina Olaya

En un trino, el presidente Abelardo De La Espriella hizo pública una importante operación contra el crimen:

“Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación Bosur-Kratos. En un rato, publicaré vídeo de la misma. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E)“.

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