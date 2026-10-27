La Liga El Dorado arrancó en Zipaquirá: Carlos Sánchez dio detalles en exclusiva con SEMANA

El pasado domingo, 25 de octubre de 2026, arrancó la novedosa Liga El Dorado. Un proyecto con el objetivo de llevar el fútbol a las zonas de Colombia donde no hay tanta visibilidad.

Liga El Dorado, impulsada por Carlos Sánchez: qué es, cómo funciona y cuándo comienza

Exjugador de selección Colombia presentó nueva liga de fútbol para impulsar el talento en las regiones

Zipaquirá F.C. y León OP10 empataron 1-1 en el partido inaugural, desarrollado en el estadio Héctor ‘El Zipa’ González de Zipaquirá. Con ese duelo, arrancó oficialmente la Liga El Dorado.

Fueron más de 1.000 espectadores en el recinto deportivo, y hubo inauguración con espectáculos artísticos, fiesta colorida en la cancha, e interpretación del himno nacional por parte de Alejandra Duarte.

“La jornada inaugural permitió apreciar otra dimensión del fútbol regional: su capacidad para reunir familias, fortalecer la identidad local y dinamizar la actividad económica alrededor de los escenarios deportivos”, reseñan desde la Liga El Dorado.

Y añaden: “Cada niño que comienza a identificarse con los colores de su equipo, cada familia que encuentra un espacio para compartir y cada pequeño comerciante que participa de una jornada deportiva representa parte del impacto que la Liga El Dorado aspira a multiplicar en las regiones del país”.

En un formato de todos contra todos, los equipos participantes juegan la primera fase del torneo. Luego, los dos primeros se verán en una final ida y vuelta, y quien gane esa llave será el campeón de la primera edición de la Liga El Dorado.

Algunos de los equipos participantes son:

Racing Club Fusagasugá

Guajira Fútbol Club

León OP10

Inter de Santander

Zipa Fútbol Club

Caquetá Club Deportivo

Huila Fútbol Club

Carlos La Roca Sánchez en SEMANA: “Imagínate la emoción que tengo”

Es Carlos Sánchez la roca en la que se recuesta el proyecto de La Liga El Dorado. SEMANA hizo presencia en el partido inaugural de la competencia, y habló con el exjugador de la Selección Colombia.

“Hace más o menos tres años largos venimos trabajando en esto, cuando todavía jugaba en Santa Fe. Arrancamos el proyecto y ha sido difícil que la gente confíe, porque la gente a lo novedoso le tiene temor. Desde mi lugar, debo aplaudir la valentía que he tenido, porque mucha gente cree que me estoy ‘enfrentando a...’, y yo no lo veo así”, arrancó afirmando Carlos a esta casa editorial.

Carlos La Roca Sánchez impulsa la nueva Liga El Dorado. Foto: Getty Images y logo oficial Liga El Dorado.

“Imagínate la ansiedad que tengo, y la emoción que tengo, de ver a las futuras generaciones corriendo en esta cancha, maravillosa, y me quedo corto en palabras realmente”, añadió, minutos antes de que la pelota rodara por primera vez en La Liga El Dorado.