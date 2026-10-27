Los 12 jugadores que acaban contrato con Santa Fe: varios campeones podrían decir adiós

Con su agónica victoria sobre Atlético Bucaramanga (2-1), el pasado 26 de octubre de 2026, Independiente Santa Fe se acerca a una adelantada clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

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Sin embargo, Santa Fe no solo pelea por entrar a las finales, sino en la reclasificación de la competencia. Eso les daría lugar a torneos Conmebol en 2027, aunque también podría acceder si sale campeón de Liga o Copa.

Por tanto, hay un gran interrogante entre la hinchada. ¿Qué jugadores acaban contrato con Santa Fe en diciembre de 2026? Con base en esto, se armaría la nómina para 2027.

Lista de jugadores que acaban contrato con Santa Fe en diciembre de 2026

Según el portal web Transfermarkt, un total de 12 jugadores terminan su contrato con Santa Fe el próximo mes de diciembre:

Andrés Mosquera Marmolejo Hugo Rodallega Daniel Torres Emanuel Olivera Alexis Zapata Juan Sebastián Quintero Nahuel Bustos (está como préstamo desde Talleres de Argentina) Maximiliano Lovera (está como préstamo desde Rosario Central de Argentina) Mateo Puerta (está como préstamo desde Águilas Doradas) Franco Fagúndez (está como préstamo desde Santos Laguna de México) Luis Ángel Palacios (está como préstamo desde Once Caldas) Kilian Toscano (está como préstamo desde Atlético Nacional)

Hugo Rodallega, uno de los jugadores que acaba contrato con Santa Fe en diciembre. Foto: Colprensa

De esos 12 jugadores, hay tres referentes del club, como Mosquera Marmolejo, Daniel Torres y Hugo Rodallega. Además, Olivera y Zapata fueron de la nómina campeona en 2025-I, cuando el león conquistó su décima estrella.

Se desconoce qué va a pasar con los nombres en mención. Además, el técnico Pablo Repetto tiene contrato con Santa Fe hasta diciembre. Es decir que la situación técnica del club también queda en el aire, al menos de momento.

Pablo Repetto, entrenador de Santa Fe que acaba contrato en diciembre. Foto: Cristian Bayona

Mientras todo se define, los leones se consolidan con un puntaje competitivo, tanto en la tabla de posiciones del semestre como en la reclasificación. Entran en la lista de candidatos a ganar la estrella de Navidad en este 2026.