Tabla de reclasificación luego de la caída del Bucaramanga: así van los cupos a Sudamericana

Este viernes, 23 de octubre, se jugaron dos partidos por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-ll. Ambos resultados tienen implicación directa en la tabla de reclasificación, concretamente en los cupos a Copa Sudamericana.

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Boyacá Chicó 1 - 0 Atlético Bucaramanga

Se acabó el único invicto que quedaba en la Liga BetPlay 2026-ll. El Bucaramanga de Peirano perdió 1-0 en Tunja ante un Boyacá Chicó al que solo un milagro le va a salvar la categoría para 2027.

Un gol de Alejandro Maya (64′) bastó para que Chicó se quedara con los tres puntos en casa. Por otro lado, Bucaramanga sigue peleando en los ocho a cuadrangulares, aunque cedió terreno en la reclasificación.

⏱️45’+5’| TERMINA EL PARTIDO. #VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 https://t.co/2DDweXcxnS — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) October 24, 2026

Junior de Barranquilla 1 - 0 Águilas Doradas

¿A Junior le va a alcanzar para entrar a cuadrangulares? Es incierto y depende de otros resultados, pero lo cierto es que este viernes venció a Águilas Doradas en casa (1-0) y gracias a un gol de Déiber Caicedo (45′).

Águilas es otro equipo que ve con buenos ojos la reclasificación, aunque bastante más lejos que los que están en zona de clasificación a Sudamericana.

90’⌚▶️ |1-0| ¡FINAL! @JuniorClubSA 🆚 Águilas #LigaBetPlayDimayor https://t.co/qnStcy4gOP — Junior FC (@JuniorClubSA) October 24, 2026

Tabla de reclasificación: Bucaramanga se aleja de la Sudamericana

Atlético Nacional es líder de la reclasificación con 84 puntos en 39 partidos jugados. Parece que el verde de Antioquia se hace inalcanzable en la cima, de cara al cierre del campeonato.

América de Cali es segundo en la tabla con 62 puntos en 35 juegos. Es decir que, de momento, Nacional y la mecha tienen cupo a Copa Libertadores 2027.

Reclasificación tras los partidos del viernes. https://t.co/cr1SYPbfNg — José Orlando Ascencio (@josasc) October 24, 2026

Tercero asoma Independiente Santa Fe (60 puntos), cuarto es Junior de Barranquilla (59 puntos), quinto es Deportes Tolima (57 puntos) y sexto Deportivo Cali (56 puntos).

Como Junior de Barranquilla fue campeón en primer semestre, la tabla de reclasificación le es indiferente. Así las cosas, Santa Fe, Tolima y Cali están entrando a Copa Sudamericana 2027, parcialmente, por reclasificación.

Once Caldas, Millonarios, Medellín y Bucaramanga aparecen con chances de entrar a zona de Sudamericana. Sin embargo, de momento, están fuera.

Así son los cuatro cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Por determinación de Conmebol, Colombia tiene cuatro cupos a la Copa Libertadores 2027. Se distribuyen de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así son los cuatro cupos de Colombia para la Copa Sudamericana 2057

Al igual que para Libertadores, Colombia ostenta cuatro cupos de Copa Sudamericana. Sin embargo, se distribuyen de forma distinta: