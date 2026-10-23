Barcelona vs. Real Madrid: IA pronostica marcador exacto y ganador del clásico en España

Este domingo, 25 de octubre de 2026, Barcelona y Real Madrid juegan una nueva edición de el clásico. Será a partir de las 3:00 p.m. (horario colombiano) y resulta crucial, para ambos, en sus aspiraciones por ganar LaLiga.

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Barcelona llega al clásico como líder de LaLiga con 27 puntos en nueve partidos jugados. Real Madrid aparece tercero con 21 unidades en los mismos nueve juegos. Es decir que, o los culés aumentan su ventaja, o La Casa Blanca sigue perdiendo terreno y la situación se complica aún más. Con ese panorama, este clásico es uno de los más importantes de los últimos años.

La inteligencia artificial (IA) pronosticó el marcador del clásico Barcelona vs. Real Madrid, basándose en rendimientos recientes de ambos equipos, resultados de los últimos encuentros, y nóminas disponibles.

IA pronostica triunfo del Barcelona 3-1 sobre Real Madrid

“El Barcelona llega a este Clásico con un paso arrollador y pleno de victorias en LaLiga (27 puntos de 27 posibles y 39 goles a favor), mostrando un volumen de juego y una contundencia ofensiva superiores al Real Madrid, que aterriza tercero a seis puntos de distancia y arrastra cierta irregularidad defensiva lejos del Bernabéu”, argumentó Gemini.

“Aunque el Madrid mantendrá la competitividad por la calidad de sus individualidades, la intensidad colectiva y el demoledor momento en ataque del conjunto culé terminarán marcando la diferencia para sellar un 3-1″, añadió la IA.

Según la IA, Barcelona le ganará el clásico a Real Madrid. Foto: Getty Images

Últimos clásicos entre Barcelona y Real Madrid

Así han salido los últimos clásicos entre FC Barcelona y Real Madrid, en el partido regular más importante que se juega en la temporada futbolera de cada año: