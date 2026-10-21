Sentencia definitiva de Mourinho tras Real Madrid vs. Leipzig en Champions League: señaló a Vinicius

El entrenador José Mourinho volvió a mostrar su apoyo al brasileño Vinícius tras la goleada 4-1 del Real Madrid al Leipzig, afirmando que le gustó su partido, tras la presentación en el duelo por la tercera fecha de la fase liga de la Champions League.

La faena del Real Madrid tuvo un toque de varias de sus figuras en ataque. Comenzó Bernardo Silva al minuto 44, siguió Arda Güler al 52′, Kylian Mbappé alargó el resultado al 83 y Yan Diomande selló el 4-1 final al 87′. El entrenador portugués le dio ánimo a su máxima estrella y Mbappé también lanzó unas palabras para su colega.

“De Vinícius siempre se espera más, que sea individualmente decisivo, pero ha hecho un partido que me ha gustado”, afirmó Mourinho tras el encuentro, en la zona mixta.

“De los atacantes era el que tenía una responsabilidad mayor sobre el equilibrio defensivo del equipo”, agregó Mou, haciendo referencia a que pudo soportar la presión que siempre carga para intentar marcar la diferencia.

Mourinho con Vinicius Foto: NurPhoto via Getty Images

“No ha sido desbordante, pero ha sido equilibrado, no ha perdido balones”, añadió el entrenador portugués antes de defender que su sustitución por Yan Diomande no fue por una mala actuación.

“Es de un entrenador que tiene un banquillo rico y que sabía que podía dar otra velocidad al partido”, explicó.

Federico Valverde también fue elogiado

José Mourinho también elogió el partido hecho por Federico Valverde como lateral derecho: “Fede ha estado bien defensivamente y se ha proyectado muy bien”.

“Nuestro equipo ha sido muy asociativo con Arda (Güler), con Bernardo (Silva), con Fede por la derecha, ha habido mucha creación por ahí”, dijo el técnico merengue.

Mbappé dice que Vinicus está triste

El delantero Kylian Mbappé también habló y sorprendió al afirmar que es lógico que el brasileño Vinícius esté triste porque “siempre quiere dar mucho al equipo”.

“Tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es porque un gran jugador tiene que estar orgulloso de lo que es”, dijo Mbappé a Movistar+ tras golear 4-1 al Leipzig en la Champions.

“Está bien que Vinícius esté triste porque significa que él quiere dar mucho al equipo y a la gente”, insistió el delantero francés.

Mbappé recordó que Vinícius “tiene una gran calidad” a pesar de que esta temporada le está costando conectar con el gol. El plan que tiene Mourinho es que esta dupla se pueda consolidar para pelear en LaLiga con el Barcelona y en la Champions League.