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Dayro Moreno le habla a Millonarios tras el empate y le dejó un mensaje a Falcao

El atacante del Once Caldas no se guardó nada tras el empate con Millonarios.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

21 de octubre de 2026 a las 8:40 p. m.
Dayro Moreno en El Campín
Dayro Moreno en El Campín Foto: Fotos: Redes sociales

Millonarios fue local en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá y logró un empate 1-1 con Once Caldas que sabe a derrota en el equipo azul, teniendo en cuenta que era un partido clave para la clasificación en la Liga Betplay y la pelea en la reclasificación. El gol para el ‘blanco’ de Manizales lo anotó Dayro Moreno de penalti en el segundo tiempo.

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En sus declaraciones, Dayro Moreno se refirió a los abucheos que recibió por parte de la hinchada en El Campín, que parece no recordar su pasado con la camiseta azul. El atacante confesó que incluso es bueno que lo chiflen, pues considera que eso hace parte del fútbol y del espectáculo.

Asimismo, habló de sus metas: ganar el título con el Once Caldas y alcanzar los 400 goles en su carrera para ampliar su ventaja como máximo goleador histórico de Colombia. También envió un saludo a Juan Guillermo Cuadrado, a quien considera un “emblema”.

Al ser consultado por el número de goles que le faltan para llegar a los 400, Dayro confesó que trabaja para conseguirlo. Se trata de un mensaje directo para Radamel Falcao García, su principal competidor, quien se ha quedado en 359 anotaciones.

En su cabeza, solo está ser campeón con Once Caldas y poder marcar los 9 que le faltan para celebrar en diciembre. Lleva 391.

Millonarios y Once Caldas en la pelea

Este empate le sirve al Once Caldas para llegar a 54 puntos en la tabla de la reclasificación y le saca más ventaja a Millonarios. Incluso, pasa a la sexta posición de forma parcial, lo que le daría un cupo a la Copa Sudamericana 2027.

Este gol de Dayro Moreno vale casi como una victoria, pues además catapulta a su equipo a una tentativa clasificación en la Liga Betplay.

En cuanto a Millonarios, el equipo llega a 52 puntos en la tabla de reclasificación y está al borde de quedarse por fuera de las competencias internacionales del próximo año por esta vía. Además, solo le quedan tres partidos en el calendario de la Liga BetPlay.

Se cree que la octava posición, ocupada actualmente por el club embajador en la reclasificación, otorga el último cupo a la Copa Sudamericana, siempre y cuando los campeones de la Liga y la Copa BetPlay estén entre los siete primeros.

El problema es que el Independiente Medellín lo persigue con 49 puntos, mientras que Atlético Bucaramanga suma 47 unidades. Ambos equipos tienen un partido menos que Millonarios, que se mantiene en la lucha por evitar que sus rivales lo superen e intentar conservar o mejorar su posición en las próximas jornadas.