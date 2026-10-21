Luis Díaz se pronuncia y da parte oficial de su lesión: expectativa en Bayern Múnich

Luis Díaz habló luego de salir lesionado en el juego de Bayern Múnich contra Arsenal (2-2). Fue este miércoles, 21 de octubre, en la tercera fecha de la fase de liga de Champions League.

Alarmas encendidas por Luis Díaz en Bayern: entró y jugó solo 23 minutos en Champions

Vincent Kompany expresa su preocupación por lesión de Luis Díaz en Champions League: palabras angustian

Díaz arrancó como suplente el partido, y sobre los 67′ el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, le dio ingreso. Sin embargo, a los 90 minutos, tuvo que sustituirlo por la molestia física que cargaba.

En diálogo con el periodista Kerry Hau, de Sky Sport Alemania, Luis Díaz dejó un parte oficial de tranquilidad, en medio de la preocupación que crece tras su lesión.

Luis Díaz sobre su lesión contra Arsenal: “No es nada grave”

En charla con el medio referenciado, Luis Díaz lo deja claro: “No es nada grave”. Con ello, solo falta un parte médico oficial desde Bayern Múnich, mismo que detalle a profundidad cuál es la molestia del colombiano.

Luis Díaz gibt @SkySportDE beim Verlassen der Arena leichte Entwarnung: „Es ist nichts Schlimmes.“ Er hofft, nur ein paar Tage pausieren zu müssen. #FCBARS — Kerry Hau (@kerry_hau) October 21, 2026

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, ya había dejado una declaración que llenaba de tranquilidad a la prensa y a los aficionados bávaros.

“Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos…”, le dijo Eberl a Kerry Hau.

Ante la prensa oficial del evento, Vincent Kompany declaró al respecto: “No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo de lo que preocuparse un poco”.

Vincent Kompany (izq.), entrenador de Luis Díaz (der.) en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Todo apunta a que Luis Díaz carga con la molestia física desde el pasado 17 de octubre. Ese día, Bayern Múnich venció 6-1 a RB Leipzig en Bundesliga, y el guajiro se reportó con triplete y asistencia.

Kompany, antes del juego de Champions contra Arsenal, había explicado la suplencia de Lucho: “Ya estaba luchando hacia el final del partido contra el Leipzig. Nos preocupaba que algo le hubiera pasado”.

Y añadió: “Ha vuelto a entrenar, así que podría tener un rol hoy si se siente bien. Estamos contentos de que esté disponible en absoluto”.

La expectativa está en conocer, ahora, cuánto será el tiempo de baja para Luis Díaz con Bayern Múnich. Con lo dicho por el propio jugador, parece que no se tratará de demasiado tiempo.