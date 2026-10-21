Primer parte de la lesión de Luis Díaz en Champions League: directivo del Bayern Múnich habló

Hay preocupación en Bayern Múnich luego de que Luis Díaz saliera lesionado este miércoles, 21 de octubre, contra Arsenal por Champions League.

Alarmas encendidas por Luis Díaz en Bayern: entró y jugó solo 23 minutos en Champions

Tabla de posiciones en la Champions League: traspié del Bayern Múnich y goleada del Real Madrid

Díaz arrancó como suplente en el Bayern Múnich. Al minuto 67′, el técnico Vincent Kompany le dio ingreso al campo, cuando los bávaros ganaban 2-1, pero sobre los 90′ Lucho tuvo que salir por lesión.

Desde antes del partido, Kompany explicó la suplencia de Luis Díaz: “Ya tuvo problemas al final contra Leipzig. Ya teníamos miedo de que hubiera pasado algo. Ahora ha vuelto a entrenar; hoy también puede tener un rol si se siente bien. Estamos contentos de que esté aquí en absoluto”.

Dan el primer parte de Luis Díaz tras su lesión en Champions League

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, declaró a Kerry Hau, de Sky Sport: “Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos…”.

🚨🗣️ Max Eberl on Luis Díaz : “He already had muscular issues before the game and felt it lightly again now. We didn't want to take any risks. Let's wait and see…” (🗞️ @kerry_hau, @SkySportDE) https://t.co/KDKZAOZfwo — Bayern Focus (@FCBayernFocus) October 21, 2026

Habrá que esperar a que a Luis Díaz le hagan los exámenes pertinentes para determinar qué tan grave es la lesión que padece. Se trata de una baja importante para el Bayern Múnich.

Sin embargo, Vincent Kompany, ante la prensa, dijo: “No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo de lo que preocuparse un poco”.

Vincent Kompany on Luis Díaz's injury: "I don't think it's serious. But when it happens twice in a short time, then it's something to worry about a bit" https://t.co/9UeCLyigOL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 21, 2026

Mal arranque de temporada para Luis Díaz

Y cuando se creía que Luis Díaz podía remontar su mal arranque deportivo con el Bayern Múnich, llega esta inesperada lesión, a la espera del parte médico oficial.

Los goles y las asistencias no llegaron para Díaz en el arranque del curso, pero empezó a recomponer el camino el pasado 13 de octubre, cuando le anotó al Viking en la Champions League.

Ese día, Lucho dejó atrás más de un mes sin anotar. Luego, el 17 de octubre, se despachó con un hat-trick y una asistencia en la goleada 6-1 del Bayern sobre RB Leipzig, y se creía que su mejor versión estaba llegando poco a poco.

Ahora, solo resta esperar. Incluso, también queda en duda la convocatoria de Luis Díaz a la Selección Colombia, para la doble jornada amistosa contra Chile en noviembre.

El guajiro ya había quedado fuera de la convocatoria de Colombia para las fechas Fifa de septiembre y octubre. De común acuerdo con el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, decidieron darle descanso a Lucho para que recuperara fuerzas y volviera al mejor nivel que lo caracteriza.