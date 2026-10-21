Después de lo que fue su triplete del pasado fin de semana en Bundesliga, Luis Díaz fue mandado al banco por decisión de Vincent Kompany para el juego de la fecha 3 de Champions League vs. Arsenal en Allianz Arena.

Dicha determinación del entrenador belga se conoció una hora antes del partido a través de las redes oficiales de los germanos.

Llama de manera poderosa la atención la ausencia del colombiano por un costado, debido a que por el otro tampoco está Michael Olise por expulsión.

Baja de última hora en el Bayern Múnich por calamidad familiar: “Pedimos que respeten su privacidad”

El único sobreviviente del ataque habitual del cuadro rojo es el inglés, Harry Kane, quien estará acompañado de Serge Gnabry y Ismael Saibari.

Dicha determinación no está relacionada a nada físico, sino simplemente a una decisión técnico en cabeza de Kompany y su cuerpo técnico que buscan tres puntos claves en la tabla de Champions 2026/2027.

Joshua Kimmich, descartado para el partido de Bayern vs. Arsenal en Champions Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Otra baja que tuvo de última hora el equipo del que hace parte Díaz Marulanda fue la de su capitán, Joshua Kimmich. Este vivió una calamidad familiar y se ausentó de la disputa del juego con los ingleses en el Allianz Arena.

“Debido a un fallecimiento en el círculo familiar más cercano, Joshua Kimmich no se encuentra hoy en el equipo para el partido contra el Arsenal de Londres. En nombre de la familia, pedimos que respeten su privacidad y su duelo, y que se abstenga de realizar más investigaciones y coberturas”, apuntó el comunicado oficial.

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A rematar vs. Arsenal

Dicho juego frente al Arsenal será uno de largo aliento para Bayern Múnich. Seguro esa es la idea que ha planteado el equipo alemán y será ahí, durante el segundo tiempo cuando el agotamiento pese que puede ser importante Luis Díaz para rematar con su energía a pleno.

Luis Díaz lucha contra la marca de Lukas Klostermann, defensor del RB Leipzig Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A

En el más reciente juego el guajiro había dado un golpe sobre la mesa al marcar tres anotaciones contra Leipzig. Después de semanas en la que su rendimiento no fue el más alto, se destapó para demostrar que solo se trató de una mala racha inicial.

Las reacciones ante su suplencia este miércoles en redes sociales fueron múltiples. Los aficionados del onceno de Múnich no comprendieron la decisión de Vincent y se mostraron masivamente sorprendidos.

Alineaciones confirmadas para Bayern vs. Arsenal

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Josip Stanišić; Tom Bischof, Aleksandar Pavlović; Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari; Harry Kane.

Arsenal: David Raya; Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Jurriën Timber; Martin Ødegaard, Declan Rice, Bruno Guimarães; Kai Havertz, Bukayo Saka, Noni Madueke.

Segunda vez que va al banco en el año

A la hora de revisar de manera detallada si han habido más suplencias para Lucho durante la campaña 2026/2027, solo se registra una más en Bundesliga.

Por Liga de Campeones no se le había sentenciado ir al banco, pero tampoco es de alarmarse en Colombia. Se puede tratar de una rotación de nómina del DT que busca darle acción a todos y encontrar los ideales para lograr la tan anhelada victoria vs. Arsenal.