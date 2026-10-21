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Último reporte del estado de Vincent Kompany: información crucial para el juego de la Champions

A horas del partido vs. Arsenal en Múnich se supo si el entrenador de Luis Díaz podrá estar en el banco técnico.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de octubre de 2026 a las 11:27 a. m.
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich de Alemania.
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich de Alemania. Foto: Bundesliga via Getty Images

Bayern Múnich recibió noticias importantes sobre Vincent Kompany en la antesala de su compromiso contra Arsenal por la Champions League.

Los últimos reportes publicados por el medio alemán Bild apuntan a que el entrenador belga estará presente con el equipo para afrontar uno de los partidos más exigentes de su calendario europeo.

AUGSBURG, GERMANY - OCTOBER 10: Vincent Kompany, head coach of FC Bayern München looks on prior to the Bundesliga 2026/27 match between FC Augsburg and FC Bayern München at WWK Arena on October 10, 2026 in Augsburg, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Vincent Kompany, DT del FC Bayern Múnich. Foto: Getty Images

De acuerdo con la información suministrada por el medio en mención, Kompany estuvo sobre el césped durante la sesión de activación previa al encuentro, realizada esta mañana en Säbener Straße, el centro de entrenamiento del conjunto bávaro. Su presencia en esta actividad confirmaría que acompañará a sus jugadores en el partido de esta noche frente al equipo londinense.

La segunda información publicada por el medio alemán refuerza esa señal. Bild reportó que Vincent Kompany llegó al hotel de la concentración junto con sus futbolistas, como parte de la preparación para el compromiso. Ambos reportes ofrecen una actualización relevante sobre la situación del técnico antes de un duelo que exige máxima concentración y una planificación precisa.

17 October 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Bundesliga, FC Bayern Munich vs. RB Leipzig, Matchday 6, Allianz Arena; Luis D�az (Bayern Munich), Harry Kane (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), and Min-jae Kim (Bayern Munich) celebrate the victory. Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa - IMPORTANT NOTICE: In accordance with the regulations of the Bundesliga and the DFB (German Football Association), it is prohibited to use or allow the use of photographs taken in the stadium and/or during the game in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by KARL-JOSEF HILDENBRAND / dpa Picture-Alliance via AFP)
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La actualización cobra especial relevancia porque el técnico había generado dudas sobre su disponibilidad. Kompany se ausentó de los entrenamientos y de la rueda de prensa del martes debido a una infección viral, situación que obligó al cuerpo técnico a contemplar alternativas para la preparación del encuentro.

Con su posible regreso a la actividad grupal, el Bayern recuperaría a su entrenador principal para un partido determinante en la fase de liga de la Champions.

Coach Vincent KOMPANY (FC Bayern Munich) does not rise from the bench, injury Football 1st Bundesliga [Bundesliga] Season 2026/2027, 6th matchday, Matchday 06, FC FC Bayern Munich - RB Leipzig on October 17, 2026 , ALLIANCE ARENA. ?SVEN SIMON Photo Agen (Photo by Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Vincent Kompany sentado en el banquillo del Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

El partido en mención se desarrollará desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Hasta el momento no existe comunicación oficial del Bayern Múnich que confirme la presencia del belga desde la línea técnica.

Será cuestión de esperar para ver cómo transcurren las horas siguientes y si el exjugador salta al campo del Allianz Arena de Múnich junto a sus dirigidos.

Día crucial para Bayern Múnich

Aunque el inicio de temporada para los bávaros ha sido bueno, no termina por satisfacer a todos los espectadores, que esperan más del gigante alemán.

En la jornada pasada de la Champions League empató ante el modesto Viking. A los pocos días, contra Leipzig, se rehízo al golear en Bundesliga.

Ahora nuevamente se deberá presentar en el certamen europeo más exigente de clubes del mundo. De momento, el rendimiento en la Liga de Campeones para el Bayern no es el más alentador: está en el puesto 12 con cuatro puntos sumados.

Haberse enredado la semana pasada le hizo perder la línea de victorias que desea volver a retomar con Arsenal este mismo miércoles, 21 de octubre.

Los Gunners, en cambio, están mejor acomodados en la tabla de posiciones al ser octavos luego de sumar los seis de seis puntos posibles jugados.

¿Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. Arsenal?

  • Fecha: miércoles, 21 de octubre de 2026.
  • Estadio: Allianz Arena, Múnich, Alemania.
  • Competición: Champions League, tercera jornada de la fase de liga.
  • Hora: 2:00 p. m.
  • TV: ESPN.