Atlético Nacional perdió contra Cúcuta Deportivo en el Estadio General Santander (1-0) y Millonarios empató de local ante Once Caldas (1-1) en El Campín, dos resultados que tuvieron impacto directo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

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Carlos Antonio Vélez, comentarista de Win Sports, dio su opinión sobre estos resultados y el funcionamiento de ambos equipos.

En primer lugar, analizó la derrota de Nacional ante Cúcuta: “¿Se dan cuenta? Si Nacional, con la nómina que tiene, no gana este torneo galopando, algo no funciona. Así de simple. Porque tiene una nómina superior a la de los demás y, si no se hace buen uso de la nómina, si no se alterna de manera correcta o en el campo no se hace lo que se tiene que hacer, podrían darse un golpe frontal de nariz”.

“Hay una diferencia entre lo que tiene Nacional, veteranos y jóvenes, con lo que tienen los demás. Parto por ahí para decir que es normal que le ganen a un descendido, como le ganó a Boyacá Chicó, pero también hay que ver mejores maneras cuando se enfrentan equipos que tienen un nivel un poco más alto”, agregó.

Vélez pasó factura por los resultados de verdes y azules. “Yo les dije que iba a ser diferente con estos rivales de ahora y la razón pasa porque es un escalón más arriba. Es muy fácil lucir ante equipos flacos, el fin de semana lucieron ante equipos del descenso a los que les clavaron cuatro”, sentenció.

Su análisis de Cúcuta 1-0 Atlético Nacional

Carlos Antonio hizo énfasis en el planteamiento de Nacional para enfrentar a Cúcuta en el General Santander. “Tengo la sensación de que el técnico de Nacional (Lucas González) no pudo ir a la clase, en el curso de técnico, cuando explicaron cómo atacar un bloque bajo”, apuntó.

“Se dio de manera permanente lo mismo, repetido: no sabía lo que tenía que hacer para enfrentar ese tipo de defensa, no le encontró la vuelta”, dijo el periodista.

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Aunque Nacional ganó ampliamente la posesión, no tuvo contundencia en el arco defendido por Federico Abadía. “Para el 70 % de posesión, ocho remates a puerta es muy poco; y lo más grave es que de esos ocho remates a puerta, solamente dos se dieron desde fuera del área. Ahí está claro que no tenían la solución en la mano”, explicó Vélez.

“Hubo demasiados problemas de funcionamiento”, insistió. “No se utilizaron los recursos para romper el bloque bajo, por eso digo que a esa clase no fue Lucas”.

Opinó sobre Millonarios 1-1 Once Caldas

Carlos Antonio Vélez considera que “a Millonarios le pasó lo mismo” en Bogotá. “Se enfrentó a un equipo ordenado, un Once Caldas que controló. Le costaba llegar a Millonarios, que necesita espacio y el Once Caldas no se lo dio”, afirmó.

“En la elaboración, Millonarios es torpe y siempre ha sido torpe”, apuntó.

Vélez también habló sobre las protestas de los jugadores del cuadro embajador y el polémico penal pitado por falta de Stiven Vega a Michael Barrios. “Los jugadores de Millonarios es más lo que le protestan a los árbitros que lo que juegan. La pena máxima es clara, no hay ninguna discusión, póngale lo que quiera, pero un manotazo en la cara es punible”, concluyó.