Carlos Antonio Vélez opinó sobre el partidazo de Jhon Jáder Durán: envió mensaje a Lorenzo

Jhon Jáder Durán deslumbró a la hinchada de Benfica con su espectacular actuación en el partido ante Celtic por la Europa League. El colombiano aportó dos goles y tuvo un rendimiento superlativo como titular del conjunto portugués.

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Esa presentación de Durán generó comentarios en la prensa deportiva de Colombia, donde preguntan si es el momento de volverlo a convocar para la Selección de cara a los amistosos de noviembre.

Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, opina que es un jugador que vale la pena recuperar. Jhon Jáder lleva varias convocatorias sin ser llamado y en el Mundial 2026 no estuvo presente por decisión del cuerpo técnico, que se la jugó con Luis Suárez, Cucho Hernández y Jhon Córdoba.

El experimentado periodista reseñó un comentario que están haciendo en Portugal sobre la situación del colombiano. “Durán se siente como un pez en el agua en la zona de la pequeña área. Allí sufrió una falta para el penalti que él mismo concretó con clase, en un tiro a (lo) Panenka. Volvió a demostrar instinto asesino en el movimiento y la forma en que termina el tercer gol. Además de los goles, intenso, presionante, muy trabajador”, dicen en los medios portugueses.

Al respecto de ese fragmento, Vélez envió un mensaje a Néstor Lorenzo: “Así lo calificó la prensa… Jugador que hay que rescatar. ¿Podrá el técnico dar el golpe?, ¿será capaz?”.

Durán presume sus goles

A través de redes sociales, Jhon Jáder Durán se pronunció sobre el partidazo que jugó en Europa League y sacó pecho por los golazos que marcó en el primer tiempo.

“Gran partido del equipo y tres puntos más en casa. Feliz de marcar”, apuntó el delantero de 22 años.

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En los comentarios le respondieron varios de sus compañeros en Benfica, pero también jugadores recientemente convocados a la Selección Colombia, como el delantero Kevin Viveros y el lateral derecho Edier Ocampo.

Jhon Jáder subió una galería de fotos y para la portada eligió el momento exacto en el que pinchó la pelota para su golazo de penal al estilo Panenka. De paso también presumió a su novia, que está embarazada y próximamente dará a luz.

Por último, subió un mensaje: “Mal no nos va, ni porque prendan velas”.

Durán tendrá una semana larga para descansar y preparar el próximo partido de la Europa League. El jueves 22 de octubre enfrentará a Omonia Nicosia en calidad de visitante, duelo directo por la parte alta de la tabla.

Ese día se espera que el colombiano arranque como titular en el frente de ataque, tal como sucedió en el debut ante AC Milan en San Siro y frente a Celtic en el Estadio da Luz.