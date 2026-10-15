‘Pibe’ Valderrama contó la verdad detrás de su supuesta calveada: “Se la creyeron”

Este jueves, 15 de octubre, quedó confirmado que Carlos ‘el Pibe’ Valderrama no se calveó. El histórico excapitán de la Selección Colombia se mostró en sus redes sociales con su icónica melena y reveló qué había detrás del supuesto cambio de imagen.

El cambio de look del Pibe Valderrama que resuena en las redes sociales: le dijo adiós a su icónica melena

René Higuita reaccionó al nuevo ‘look’ del Pibe Valderrama: envió mensaje tras verlo sin pelo

“El Pibe sin melena no merece llamarse el Pibe. Jajaja, se la creyeron, mari...”, dijo Valderrama en un video en su cuenta de Instagram.

Entonces, ¿qué hay detrás de la supuesta calveada del ‘Pibe’ Valderrama? Una estrategia publicitaria con una reconocida marca de cervezas en Colombia.

Valderrama sale en el video referenciado con una botella de la marca. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales.

Duró apenas dos días la sorpresa mediática detrás de la supuesta rapada del Pibe. El pasado 13 de octubre, en horas de la tarde, el histórico exjugador publicó un video en sus redes sociales junto a su esposa, Elvira Redondo, quien, presuntamente, lo estaba rapando.

Mi gente! Hoy es el día #todobientodobien https://t.co/PPyzK1N5qU — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) October 13, 2026

La reacción de múltiples personajes a la supuesta rapada del Pibe

El día que Valderrama publicó el video donde se le veía calvo, varias personas reconocidas le dejaron un mensaje al excapitán de la Selección Colombia.

Por ejemplo, René Higuita, compañero del Pibe en la Tricolor de los años 90, le escribió: “Pibete, el que es lindo es lindo, te quedó chévere”.

Asimismo, Mario Alberto Yepes, referente en la zaga defensiva cafetera de los últimos años, le dejó a Valderrama el siguiente mensaje: “¿Cómo así? Pero no le dejaste nada”.

Hasta Rigoberto Urán, quien supo brillar con la bandera de Colombia en el ciclismo mundial, le escribió a Valderrama en su video: “Que muy lindo el mono calvo”.

Así las cosas, es oficial que la melena del Pibe no se ha ido y probablemente no se irá pronto. Se trata de un sello característico del referente del balompié colombiano, al igual que sus manillas, las mismas que lo adornaban mientras deleitaba con su buen juego en las canchas del mundo.