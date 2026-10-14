René Higuita reaccionó al nuevo ‘look’ del Pibe Valderrama: envió mensaje tras verlo sin pelo

Aún con la incógnita de haber sido un video modificado con inteligencia artificial, el Pibe Valderrama sacudió las redes sociales luego de raparse la cabeza y perder su icónica melena.

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En los comentarios a su publicación de Instagram se pronunciaron varios futbolistas reconocidos, entre ellos el exarquero René Higuita, quien también es famoso por dejarse el pelo largo y hacer de su peinado una marca representativa a nivel mundial.

“Pibete, el que es lindo es lindo. Te quedó chevere”, escribió Higuita entre los más de 22.000 comentarios que generó el video publicado en la cuenta oficial de Carlos Valderrama.

Mario Alberto Yepes, otro de los emblemáticos capitanes de la Selección Colombia, también hizo pública su reacción: “Como así, pero no le dejaste nada”.

Varias personalidades de la farándula colombiana respondieron con sorpresa al nuevo ‘look’ del Pibe Valderrama. El actor Jorge Enrique Abello, más conocido como ‘Don Armando’ de ‘Betty, La Fea’, comentó: “Te queda bacano, Pibe. Espectacular”.

¿Realidad o estrategia publicitaria?

El video del Pibe Valderrama siendo rapado por su esposa, Elvira Redondo, ha sido todo un éxito en las redes sociales. Al tratarse de la emblemática melena que lo hizo reconocido en todo el mundo, generó revuelo entre los amantes de fútbol e incluso aquellos que no son tan fanáticos.

Lo cierto es que muchos usuarios de Instagram aseguran que se trata de una estrategia publicitaria y que el Pibe Valderrama todavía tiene su melena intacta.

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Esas teorías se centran en algunos fragmentos del video y la manera en la que el exfutbolista samario perdió su frondosa cabellera con relativa facilidad.

Hasta ahora no hay pistas sobre la marca que estaría detrás de este cambio de ‘look’ o las razones por las que el Pibe decidió raparse por completo. En las próximas horas se espera una respuesta clara al respecto, teniendo en cuenta que miles de colombianos quedaron sorprendidos al ver a su ídolo sin la melena característica.

La leyenda del fútbol colombiano, Carlos Valderrama, asiste a un partido benéfico para recaudar fondos para las víctimas de un terremoto de magnitud 7,4, en el estadio El Campín de Bogotá, el 21 de agosto de 2026 Foto: AFP

Carlos Alberto Valderrama es uno de los jugadores más importantes en la historia de Colombia. Fue uno de los primeros talentos en ser exportados a Europa y como capitán llevó a la Selección a los mundiales de Italia-90, Estados Unidos-94 y Francia-98.

De hecho, el Pibe está en la discusión por ser el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos. En su época fue reconocido por grandes leyendas como Diego Maradona y David Beckham, entre otros, pero la nueva generación comandada por James Rodríguez y Falcao García puso en entredicho su lugar en el trono de la Selección Colombia.