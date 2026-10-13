Colombiano es titular en el Manchester United por primera vez: hace historia ante Atlético de Madrid

El jugador colombiano Cristian Orozco, nacido en Valledupar, cumple sus sueños en Europa y ahora podría tener posibilidades de ir a la Selección Colombia y vistiendo la camiseta de uno de los clubes más grandes del planeta puede ser posible. El futbolista vallenato hace historia con el Manchester United y ya hace sus primeros pinitos desde la titular con apenas 18 años de edad.

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Manchester United jugó contra el Atlético de Madrid en partido válido por la segunda fecha de la fase de liga en la UEFA Youth League, torneo considerado como la Liga de Campeones para los Sub 19 en el ‘Viejo Continente’. Por primera vez, Cristian Orozco apareció como titular en el gigante inglés, en la derrota 3-0 en España.

Manchester United se presentó ante el Atlético de Madrid luego de una victoria por 5-0 ante el Sabah de Azerbaiyán en la fecha pasada, partido en el que Orozco tuvo 23 minutos de acción ingresando en el segundo tiempo. Ya ante el Atlético de Madrid hizo su reaparición en un tridente en el mediocampo con Tyler Fletcher y Jim Thwaites.

Orozco fue sustituido en el minuto 58 tras ser reemplazado por el español Jaume Camacho. Un tiempo estimado que le permite a Cristian adaptarse a las exigencias de la Sub 19 del Manchester United, en un momento crucial para su carrera deportiva cuando busca formas de subir al primer equipo en las próximas temporadas.

Cristian Orozco contra el Atlético de Madrid Foto: Manchester United via Getty Imag

Tras la caída ante el Atlético de Madrid, Cristian Orozco y el Manchester United se alistan para levantar cabeza en la UEFA Youth League ante el Como de Italia el próximo 21 de octubre en condición de visitante. Se espera que el oriundo de Valledupar sume su segunda titularidad.

Cristian Orozco en el Manchester United

Con este paso por Europa, Cristian Orozco muestra que el talento con disciplina son la mezcla perfecta y ahora el gran objetivo es mantenerse y tener continuidad necesaria para también ser convocado a la Selección Colombia.

Tras un buen desempeño en Fortaleza CEIF, Orozco es un activo clave en las juveniles de la Selección Colombia y ahora espera ser parte de esa ‘nueva sangre’ que Lorenzo quiere para la Mayores, pensando en el recambio para la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Cabe recordar que a principios de diciembre de 2025, Manchester United agilizó y cerró los acuerdos. El periodista especializado en el mercado de pases de Europa, Fabrizio Romano, contó en ese momento que el gigante inglés ya había transferido un millón de dólares a Fortaleza CEIF (que era dueño de sus derechos deportivos), para que el jugador pudiera firmar los vínculos en el Reino Unido.

Cristian Orozco firma con Manchester United Foto: Manchester United

Registra participación con la Selección Colombia, más exactamente con la Sub 17. Orozco fue convocado al Mundial de la categoría y participó en los cuatro partidos de la ‘Tricolor’ antes de caer ante Francia en los dieciseisavos de final.

Cristian Orozco durante el Mundial Sub 17 contra El Salvador. Foto: FIFA via Getty Images

Antes, estuvo en el Sudamericano de Conmebol, donde acumuló cinco juegos como titular. Es el capitán del equipo colombiano, lo que también habla de su carácter a su corta edad.