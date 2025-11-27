Fabrizio Romano confirma el jugador colombiano que es nuevo fichaje del Manchester United

Se rompe el mercado de pases de Colombia en el exterior tras la nueva adquisición del Manchester United, uno de los equipos más grandes y tradicionales del mundo. El gigante inglés no lo pensó dos veces, cerró la contratación y hay un nuevo embajador colombiano en la considerada mejor Liga del planeta.

Cabe recordar que Manchester United no la pasa bien y sus últimos años son de malos resultados, tanto en la Premier League como en la Champions. En la actual temporada del torneo europeo no pudo estar, debido a que no alcanzó la clasificación por la falta de marcadores positivos en la campaña pasada.

Con este fichaje, se confirma el tercer colombiano en la historia de este prestigioso club, tras Radamel Falcao García y la pasantía en las canteras de Mateo Mejía (hoy en el Sevilla de España). Estamos hablando de Cristian Orozco, un volante oriundo de Valledupar, que deberá viajar a Reino Unido en próximos días.

No es un secreto que Manchester United necesita replantear sus objetivos y estrategias deportivas para volver a la élite, donde en estos momentos es superado por sus principales rivales como el Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, entre otros. Por eso, los directores deportivos y ‘scouting’ voltean a mirar a Colombia y ya es confirmado que es nuevo jugador de los ‘Diablos Rojos’.

Cristian Orozco firma como nuevo jugador del Manchester United

De Cristian Orozco ya se hablaba meses atrás y el rumor estaba en la prensa europea. En las últimas horas, Fabrizio Romano, experto del mercado de pases en el mundo, dio la novedad en la red social X y contó los detalles del pago y el contrato, aunque el pasado 2 de octubre ya había anticipado charlas con el club Fortaleza CEIF.

Cristian Orozco durante el Mundial Sub 17 contra El Salvador. | Foto: FIFA via Getty Images

Este futbolista es un volante ofensivo de 17 años de edad y viste los colores del Fortaleza CEIF de Bogotá. Recientemente estuvo en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial Sub 17 y ahora Manchester United agilizó las negociaciones por el futbolista vallenato. Por Cristian Orozco, el club inglés pagó un millón de euros al joven equipo bogotano.

Vale resaltar que el Manchester United adquiere sus derechos deportivos tras el pago a Fortaleza, pero solamente podrá unirse al gigante de Europa después de que cumpla la mayoría de edad (18 años), cuando pueda ser inscrito legalmente en las competencias. Es decir, se unirá al club inglés luego del 13 de julio próximo.

Pantallazo X: @FabrizioRomano | Foto: Pantallazo X: @FabrizioRomano