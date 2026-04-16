Manchester United irrumpe en Selección Colombia: habría interés por un titular de Néstor Lorenzo

Noticias llegan desde la prensa deportiva e irrumpen directamente en Selección Colombia, que está a pocos meses de disputar el Mundial 2026. Uno de los titulares de Néstor Lorenzo, el volante Richard Ríos, está sonando para llegar a varios clubes del viejo continente, incluido Manchester United.

Actualmente, Richard Ríos juega para el Benfica de Portugal y allí tiene contrato hasta junio de 2030. Es usualmente alineado por su técnico, José Mourinho, y ostenta una regularidad que lo perfila como pieza clave con Colombia en el Mundial 2026.

Richard Ríos, destacado volante colombiano al servicio de Benfica. Foto: Getty Images

A lo largo de las últimas semanas, rumores destapan un presunto interés de equipos como Inter de Milán y Napoli por Richard Ríos. Sin embargo, aparecieron otros dos directamente desde Inglaterra, incluyendo a un gigante.

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Manchester United y Fulham siguen de cerca a Richard Ríos

“Nápoles, Inter de Milán, Roma, Manchester United y Fulham han querido al mediocampista que se alista para disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Ante esto, el equipo portugués tiene una respuesta: no hay intención de dejarlo ir”, reveló As Colombia en las últimas horas.

Sin embargo, hay un detalle clave que impediría la marcha de Richard Ríos del Benfica: estaría muy a gusto bajo la dirección técnica de José Mourinho, además de la continuidad que ha tenido a lo largo de la temporada.

Ríos llegó en el verano de 2025 a Benfica, procedente de Palmeiras, en una transferencia que acabó siendo histórica para el colombiano. De a poco se ganó un lugar, que le permite estar en constante radar para la Selección Colombia.

“Benfica no tiene intención de aceptar el traspaso del jugador a cualquier precio, sobre todo con la proximidad del Mundial, competición en la que los directivos del Benfica creen que el jugador debería ser valorado, como ya ocurrió, por ejemplo, en el Mundial de Clubes del verano pasado, cuando jugaba en el Palmeiras”, contó el medio O JOGO.

Richard Ríos con la camiseta de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Se divisan semanas claves en cuanto al tema, con Richard Ríos en el centro de los focos mediáticos. La prioridad para el volante de 25 años es seguir de la mejor manera para entrar en la lista definitiva de la Selección Colombia al Mundial 2026.