El Bayern Múnich igualó 0-0 frente a Hamburgo en la fecha 11 de la Bundesliga, tras un compromiso en el que el entrenador Vincent Kompany debió afrontar numerosas ausencias en su alineación habitual —incluidas las lesiones de Harry Kane y Michael Olise— y la expulsión de Joshua Kimmich al cierre del primer tiempo.

Hamburgo vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga

El colombiano Luis Díaz inició el encuentro en el banco de suplentes e ingresó para la segunda mitad con el objetivo de dar soluciones ofensivas al conjunto bávaro.

La orden que Vincent Kompany le daría a Luis Díaz: sería su primera vez con el Bayern Múnich

Sumar de a tres era clave para que el Bayern asumiera el liderato parcial del torneo alemán por delante del Borussia Dortmund, tras caer entre semana en la Champions League.

Con el empate sin goles, el equipo alemán permanece en la segunda casilla de la Bundesliga, mientras que Hamburgo se ubica en la posición 12.

Cronología del partido: expulsión de Kimmich y segundo tiempo con Luis Díaz

El primer tiempo se desarrolló con una leve superioridad del Bayern Múnich, que no logró concretar la ventaja en el marcador y sufrió la expulsión de Joshua Kimmich en una jugada insólita en la que le haló el pelo a un rival cerca del final de la etapa inicial.

Para la segunda mitad, Luis Díaz saltó al terreno de juego para aportar peso ofensivo al equipo alemán en inferioridad numérica.

¡INNECESARIO, JOSHUA! Por esta acción en la que tironeó del pelo a un rival, Kimmich se fue expulsado en el primer tiempo del Hamburgo - Bayern Munich de la fecha 11 de la Bundesliga. 📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/ZjSiQKwfw0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

El guajiro generó desequilibrio y participó en buenas jugadas colectivas, pero el conjunto bávaro no consiguió vulnerar el arco rival y el marcador cerró en tablas.

Panorama en la Bundesliga y próximo duelo por DFB Pokal

El empate sin anotaciones impidió que los dirigidos por Vincent Kompany asaltaran la cima de la liga alemana, manteniéndolos como escoltas del Borussia Dortmund.

Hamburgo, por su parte, conservó su lugar en la duodécima casilla del campeonato local tras sumar en casa frente al cuadro muniqués.

El siguiente compromiso del Bayern Múnich será el martes, 1.° de diciembre, frente al Hertha de Berlín, en duelo correspondiente a los octavos de final de la DFB Pokal.