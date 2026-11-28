El 28 de noviembre de 2016, a vísperas de la gran final de Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y el club revelación del torneo, Chapecoense, el equipo visitante viajaba hacia Medellín para cumplir su cita con el fútbol, pero un accidente aéreo lo convirtió en la peor tragedia, nunca antes vista, para el balompié.

Los emotivos mensajes de Chapecoense y Atlético Nacional por los 10 años de la tragedia que conmovió al mundo

Hoy, 10 años después, el mundo tiene la oportunidad de conocer algunas de las historias desconocidas de este evento canónico para la historia del deporte. El periodista argentino Javier Sinay lanzó su libro ‘El secreto de los sobrevivientes’ con detalles de la tragedia.

El secreto de los sobrevivientes: la investigación sobre el vuelo de Chapecoense Foto: Cortesía

Para hablar de su pieza literaria, Sinay fue entrevistado en el diario Olé, uno de los medios deportivos más importantes de Argentina, lugar de donde es oriundo Sinay.

En la conversación entre colegas, el autor del libro detalló una historia que también cuenta en su libro: la relación de Lionel Andrés Messi con el avión que transportaba a los 22 jugadores, 21 periodistas y 25 miembros del cuerpo técnico y directivas del Chapecoense a la capital de Antioquia, Medellín.

Messi y el avión de Chapecoense

En su momento se conoció que la aeronave que transportó a los protagonistas de la final que nunca fue no era propiedad del equipo de fútbol, sino que pertenecía a la aerolínea Avro. Exactamente, se trató de la referencia Avro RJ85.

Sinay revela en su libro que la estrella argentina, Lionel Messi, pocas semanas antes del accidente del Chapecoense, había viajado en este mismo avión.

Lio Messi en 2016. Foto: Getty Images

Según Sinay, el argentino viajó con su selección cuando viajaban hacia Belo Horizonte a jugar su partido de eliminatorias contra Brasil. El periodista e investigador no solo reveló que Messi estuvo en la aeronave, sino que también corrió riesgos.

“Se probó que fue con poco combustible y que tenía solo combustible para volar 17 minutos más (de lo que transitó)”, dijo el comunicador en su entrevista con Olé.

Chapecoense vuelve a Colombia: vuelo cargado de sentimiento, a 10 años de la tragedia

De hecho, el libro contiene una anécdota que tiene relación con el viaje del equipo con el jugador argentino, pues Sinay cuenta que uno de los pasajeros se logra quedar con el asiento en el que se sentó Lio Messi, pero el desenlace es coincidencialmente llamativo.

“Se sienta este —era un periodista brasilero—, le saca el asiento a Rafael Henzel, el relator. Henzel sobrevive y el otro no”, relató Sinay tras su investigación.