Chelsea sufrió su sexta derrota en doce jornadas de la Premier League de Inglaterra, esta vez ante el Nottingham Forest de Daniel Muñoz, que se impuso 3-2 y de esta manera deja al entrenador Xabi Alonso al borde del abismo.

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El balance del técnico español desde que tomó las riendas del Chelsea al principio del curso en Inglaterra es muy decepcionante, agregando que su club tiene un programa más relajado esta temporada al no disputar las competiciones continentales de clubes.

Este viernes, en The City Ground, estadio de Nottingham Forest, Chelsea sufrió la velocidad y sorpresa de Daniel Muñoz por la banda. El lateral de la Selección Colombia se hizo presente en la apertura del marcador tras lanzar un gran centro con precisión desde el costado derecho para que Igor Jesús conectara con la pelota sin dejarla caer y así decretar el 1-0.

Media volea impresionante que dejó atónito al Dibu Martínez y ese fue el envión que el Nottingham Forest necesitó para seguir adelante y alargó el marcador con doblete de Morgan Gibbs. La misma operación aplicó Emanuel Emegha (2) para descontar en el Chelsea y dejar el 3-2 definitivo.

¡¡DIBU MARTÍNEZ VOLÓ PERO NO ALCANZÓ LA PELOTA!! ¡¡SENSACIONAL VOLEA DE IGOR JESUS PARA FIRMAR EL PRIMERO DE NOTTINGHAM FOREST VS. CHELSEA EN 5 MINUTOS DE JUEGO!! 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/h4IMlznfop — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

Daniel Muñoz fue clave para apagar al gigante de Londres cuando era favorito, pese a los resultados negativos que arrastra en el fútbol inglés. Los comienzos del primer y segundo tiempo dejaron KO al Chelsea, totalmente imposibilitado para al menos ver opciones de empate. El lateral se alista para seguir escalando en la tabla.

Daniel Muñoz contra el Chelsea Foto: PA Images via Getty Images

Por ahora, Chelsea parece incapaz de corregir la vulnerabilidad crónica de la defensa, ni tampoco de reanimar el ataque, que echa mucho de menos al brasileño João Pedro, baja desde hace un mes por lesión.

Sin ese delantero, el Chelsea (8.º, 16 puntos) ha sufrido cuatro derrotas en cinco jornadas. “Atravesamos un momento difícil en solidez y en confianza”, reconoció Xabi Alonso en su conferencia de prensa post-partido.

Xabi Alonso está en la cuerda floja

“Si queremos conseguir algo, somos nosotros los que lo tenemos que obtener. No va a venir nadie de fuera para darnos las soluciones, ni la calidad que necesitamos. Es algo que debe venir desde dentro del equipo”, apuntó el DT español.

Xabi Alonso con Chelsea Foto: AP

El Nottingham había empezado el día solo un puesto sobre la zona de descenso y escala ahora al decimocuarto lugar, con 12 puntos. Es decir, se toma un respiro tras registrar su segundo triunfo en los tres últimos partidos.