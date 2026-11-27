Los fabricantes de automóviles recurren cada vez a demostraciones más extremas para llamar la atención sobre sus desarrollos tecnológicos. Esta vez, una marca china llevó el concepto al límite: lanzó uno de sus vehículos por un precipicio a una velocidad aproximada de 70 kilómetros por hora para poner a prueba su resistencia.

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El protagonista fue el Lynk & Co 07 GT, un familiar deportivo híbrido enchufable perteneciente al grupo Geely. La demostración se realizó en Zhangjiakou, China, con una unidad de producción que salió proyectada desde una rampa, impactó de frente contra el terreno y dio varias vueltas de campana antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Lo que ocurrió después del impacto fue lo que la compañía quiso destacar. Según la información divulgada por el fabricante, las cuatro puertas continuaron funcionando y podían abrirse, mientras que el parabrisas y las ventanas laterales permanecieron aparentemente intactos. El techo panorámico de cristal presentó grietas, pero no llegó a colapsar.

La marca también señaló que los airbags laterales de cortina conservaron la presión durante más de seis segundos, un elemento que busca proteger a los ocupantes durante un accidente y facilitar su evacuación posterior.

Tecnología del vehículo

El Lynk & Co 07 GT utiliza un sistema híbrido enchufable EM-P que combina un motor turboalimentado de 1,5 litros con dos motores eléctricos y una batería de 28,3 kWh. Su potencia conjunta alcanza los 530 caballos y entrega un torque de 765 Nm.

El modelo tiene una carrocería de estilo shooting brake, una configuración que combina características de un vehículo familiar con una silueta deportiva.

Aunque las imágenes muestran cómo respondió el automóvil ante una caída extrema, es importante aclarar que el ejercicio fue organizado por el propio fabricante y no corresponde a una evaluación independiente.

Por lo tanto, no permite establecer por sí solo qué lesiones habrían sufrido los ocupantes ni asignarle una calificación de seguridad. Para conocer ese desempeño se necesitan ensayos estandarizados, con maniquíes instrumentados y mediciones específicas, como los que realizan organismos independientes de evaluación de vehículos.