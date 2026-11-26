Cuando un conductor se encuentra con un retén en carretera o en una vía urbana, puede recibir solicitudes para presentar sus documentos y atender diferentes controles. Sin embargo, una situación que suele generar dudas es si las autoridades pueden exigirle abrir el baúl del vehículo y revisar lo que transporta sin su consentimiento.

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La respuesta depende de quién realiza el procedimiento. En Colombia, la Policía Nacional sí está facultada para efectuar registros preventivos de vehículos, incluidos los particulares, sin necesidad de contar previamente con una orden judicial o con la autorización del propietario. Esta atribución está contemplada en el artículo 160 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La disposición establece que los integrantes uniformados de la Policía pueden registrar medios de transporte para verificar la identidad de sus ocupantes, establecer la titularidad y procedencia legal del vehículo y de los objetos transportados, constatar sus características o sistemas de identificación y actuar cuando existan indicios de que el carro podría utilizarse para cometer una conducta contraria a la convivencia o un delito.

La Corte Constitucional también se pronunció sobre este asunto en la Sentencia C-789 de 2006. En esa decisión explicó que los registros preventivos de vehículos son actuaciones legítimas de la Policía, siempre que tengan una finalidad de seguridad y convivencia ciudadana y respeten los derechos de las personas.

Aquí existe una diferencia importante. No todos los funcionarios que regulan la movilidad tienen las mismas atribuciones. Un agente civil de tránsito no adquiere automáticamente las facultades de registro preventivo que la ley le reconoce a la Policía Nacional por el hecho de participar en un operativo o instalar un puesto de control.

Por eso, es necesario identificar si el procedimiento lo adelanta un integrante de la Policía Nacional, incluso cuando cumple funciones de policía de tránsito, o un funcionario de tránsito que no pertenece a esa institución. La facultad contemplada en el artículo 160 de la Ley 1801 corresponde al personal uniformado de la Policía Nacional.

Esto no significa que un vehículo esté exento de controles cuando circula por las vías. Los agentes de tránsito pueden desarrollar las verificaciones propias de sus competencias, como solicitar documentos, comprobar las condiciones de circulación y adelantr los procedimientos previstos en el Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, esas atribuciones no deben confundirse con la facultad general de registro preventivo de la Policía.

¿El conductor puede negarse a abrir el baúl?

Si el procedimiento corresponde a un registro preventivo legítimo realizado por la Policía Nacional, el conductor no puede impedirlo simplemente porque no ha dado su autorización. La ausencia de consentimiento no invalida por sí sola una actuación que tiene fundamento legal.

No obstante, el registro debe responder a las finalidades previstas en la ley y respetar los derechos fundamentales. No puede convertirse en una actuación arbitraria ni utilizarse como pretexto para realizar procedimientos ajenos a las competencias de la autoridad.

En caso de considerar que hubo un abuso de autoridad, el ciudadano puede solicitar la identificación de los funcionarios, registrar los datos del procedimiento y presentar una queja ante la entidad correspondiente.