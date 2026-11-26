Mientras conduce un vehículo, un conductor es capaz de notar varias señales que indican una irregularidad que presenta el auto, ya sea por un sonido chisquilloso o incluso si se siente pesado a la hora de acelerar.

Adiós al gasto alto en gasolina: estos trucos ayudan a ahorrar combustible en el carro

Este último puede ocurrir por varias razones. De acuerdo con AutoLab, uno de los principales motivos puede ser el sistema de inyección de combustible, el cual se encarga de alimentar el motor de gasolina.

Si se llega a presentar alguna interrupción en este proceso, podría afectar notablemente el rendimiento del vehículo, además de consumir irregularmente el combustible. Un síntoma claro para notar este problema es cuando el carro comienza a presentar jalones en el momento que empieza a acelerar.

Otra causa probable no tiene que ver con una falla del vehículo, sino con el uso del sistema del aire acondicionado del vehículo. Si el conductor activa el equipo de ventilación, es probable notar que la potencia del motor disminuye ligeramente.

Esto ocurre porque el sistema necesita del motor para funcionar. El inconveniente ocurre más en autos que poseen una baja potencia, aunque en ocasiones pueden presentarse en vehículos de alto rendimiento.

El exceso de peso es otro factor importante para identificar cuándo un carro comienza a sentirse pesado cuando acelera.

Las causas de la pérdida de potencia de un automóvil pueden estar relacionadas con fallas mecánicas, eléctricas o condiciones de uso. Foto: Getty Images

Si el vehículo se encuentra en el límite de capacidad, ya sea en cuanto a pasajeros como en equipaje, comenzará a exigir más potencia al motor para poder mover el incremento de pesos. La condición del auto se puede notar más cuando es puesto en situaciones como subir una pendiente.

El exceso de peso provoca que no solamente haya mayor rendimiento del motor, sino que también provoca que el combustible consuma más de lo esperado.

Las bujías son otra forma de conocer si el vehículo presenta problemas, ya que si estas se encuentran desgastadas, quemadas o hay alguna saturación de aceite, provocará que el vehículo tenga dificultades al arrancar.

Más allá de los componentes mecánicos, las fallas pueden originarse del sistema eléctrico que registra un error mecánico inexistente, provocando automárticamente pérdida de fuerza o potencia en el motor.