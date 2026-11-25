Ahorrar combustible para un carro con gasolina no solamente presenta un impacto positivo para el bolsillo del conductor, sino que además ayuda a disminuir las emisiones contaminantes y cuidar el medioambiente.

¿Qué hacer si su carro se queda sin gasolina? Estos son los pasos para evitar accidentes y daños mecánicos

Mientras un carro consuma menos gasolina y genere CO₂, ayuda a contribuir a una movilidad sostenible.

Cuando se hace uso de técnicas de conducción eficientes, ayuda a reducir el desgaste de piezas claves para el auto, entre ellas los frenos, las llantas y el motor. Esto permite que el usuario pueda ahorrar dinero en mantenimiento y reparaciones a mediano y largo plazo.

¿Cuáles son las formas para consumir menos gasolina en un vehículo?

De acuerdo con Conducir Colombia, el estilo de conducción tiene una influencia directa con el consumo de combustible del carro. Si el usuario presenta un hábito brusco, con acelerones y frenadas constantes, terminará aumentando el gasto de gasolina de forma significativa.

Se aconseja al conductor varios aspectos para prevenir posibles consecuencias, entre ellas tener una aceleración de forma suave y progresiva. Los motores del carro cuentan con una mejor función cuando no son exigidos por cambios bruscos.

También es importante mantener una velocidad estable. Circular moderadamente y constante termina siendo más eficiente que ir muy rápido o variar de forma continua con la velocidad. Cuando sea posible, se recomienda utilizar las marchas largas en carretera y evitar los cambios innecesarios.

Pequeños cambios en la manera de conducir pueden representar una reducción en los gastos mensuales destinados a la gasolina. Foto: Getty Images

En ocasiones de tráfico, es importante observar el panorama actual. Lo ideal es levantar el pie del acelerador a tiempo y frenar con suavidad, ya que si se realiza bruscamente, provoca incremento al consumo del combustible.

El mantenimiento del vehículo también es vital para ahorrar el combustible. Contar con un filtro de aire limpio, utilizar el aceite adecuado, llevar a cabo los cambios a tiempo, además de mantener el sistema de inyección y las bujías en buen estado, ayuda a consumir menos gasolina.

Conducir Colombia comparte varios consejos que ayudarán a tener un menor consumo de combustible, reduciendo los gastos mensuales del vehículo y contribuyendo a una movilidad más segura y sostenible. Las recomendaciones son las siguientes:

Planificar las rutas para evitar congestiones y desvíos innecesarios.

Apagar el motor cuando el vehículo vaya a permanecer detenido durante más de 2 o 3 minutos.

Evitar acelerar mientras el vehículo se encuentra en punto muerto.

Respetar los límites de velocidad, teniendo en cuenta que circular más rápido no siempre significa llegar antes.

Realizar revisiones periódicas en un taller de confianza.