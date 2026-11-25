La licencia de conducción es un documento personal e intransferible que tienen las personas del país autorizadas a conducir vehículos automotores, según su categoría.

¿Cuenta con la licencia de conducción? Estas son las causas por las que pueden suspenderla o cancelarla en Colombia

Para poder adquirirla, el usuario debe pasar por una serie de exámenes teóricos y prácticos que demuestran que cuenta con la capacidad para conducir por las calles del país.

Los cursos se llevan a cabo por medio de academias de conducción. Sin embargo, existen ocasiones en las que estas instituciones no cuentan con la formación de calidad pedida por las entidades competentes, lo cual perjudica a las personas que buscan obtener la licencia legalmente.

Los conductores deben verificar que la institución donde realizan sus cursos cumpla con los requisitos exigidos por las autoridades. Foto: Secretaría de Movilidad y Getty Images

¿Cómo se puede verificar si una academia de conducción está autorizada en Colombia?

De acuerdo con Conducir Colombia, los centros de enseñanza automovilística tienen que contar con la autorización del Ministerio de Transporte, además de cumplir con la normativa vigente establecida por el Gobierno nacional; algunos de los aspectos clave son:

Contar con instructores capacitados y certificados.

Disponer de instalaciones y vehículos adecuados para la formación.

Cumplir con la normativa de seguridad vial establecida.

Para verificar si la institución está autorizada en el país para realizar los cursos teóricos y prácticos, los usuarios pueden seguir los siguientes pasos:

Acceder al sitio web del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) e ingresar a la sección Directorio de Actores. Si el motivo es buscar una academia en específico, se debe introducir el nombre del centro de enseñanza en el campo “Nombre del actor”. De este modo, se puede verificar si la entidad aparece en el registro oficial. Al colocar el nombre de la entidad, la plataforma proporcionará información como el nombre, dirección y teléfono de la institución, permitiendo confirmar su legalidad y ubicación.

Elegir una academia autorizada ayuda a prevenir futuras consecuencias que podrían afectar gravemente al conductor.

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito informa sobre las multas que pueden recibir los infractores en el país.

En el caso de la licencia de conducción, tener este documento adulterado o ajeno dará lugar a una multa tipo C, que deriva en un pago de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, $633.200. Adicionalmente, el conductor tendría inmovilizado su vehículo.