Argentina estuvo al borde de un papelón en el Mundial Sub-17 que se juega en Catar.
Uruguay acabó la fase de grupos con una dura derrota frente a Francia, pero el acumulado de puntos de los dos partidos previos le permitió a los charrúas el paso a los dieciseisavos de final.
En total son dieciseis las selecciones que ya aseguraron su cupo a la siguiente ronda:
- Grecia (Grupo A)
- Egipto (Grupo A)
- Corea del Sur (Grupo B)
- Uganda (Grupo B)
- Australia (Grupo C)
- Argentina (Grupo C)
- Francia (Grupo D)
- Uruguay (Grupo D)
- Italia (Grupo E)
- Malí (Grupo G)
- España (Grupo H)
- Brasil (Grupo I)
- México (Grupo K)
- Venezuela (Grupo K)
- Colombia (Grupo L)
- Serbia (Grupo L)
Argentina clasificó agónicamente
Los dirigidos por Diego Placente ganaron apenas uno de los tres partidos de la fase inicial. Fue ante Mozambique en la fecha anterior y contra Dinamarca en la última jornada caían hasta el final del primer tiempo 0-2 con los daneses.
En el segundo tiempo vino la recuperación con tres goles en menos de 10 minutos y nuevamente al 78′, el cuadro europeo puso a tambalear al gigante de Sudamérica poniéndolo en el segundo puesto de la tabla.
El ítem que le permitió a los argentinos clasificar segundos, aún cuando tenían una peor diferencia de gol general que Mozambique fue el resultado del enfrentamiento directo que terminó 2-1 en favor de los sudamericanos.
En el reglamento consignado en la web de Fifa para el Mundial Sub-17 se estipula el criterio de desempate en caso de igualdad de puntos.
Tabla de posiciones del Mundial Sub-17 (Fecha 3)
- Grupo A
- Grecia - 9 pts (+5)
- Egipto - 6 pts (+4)
- Catar - 3 pts (-3)
- Panamá - 0 pts (-6)
- Grupo B
- Corea del Sur - 9 pts (+10)
- Uganda - 4 pts (+3)
- Ecuador - 4 pts (+0)
- Nueva Caledonia - 0 pts (-13)
- Grupo C
- Australia - 5 pts (+2)
- Argentina - 4 pts (-1)
- Mozambique - 4 pts (+3)
- Dinamarca - 2 pts (-4)
- Grupo D
- Francia - 6 pts (+4)
- Uruguay - 6 pts (+1)
- Arabia Saudita - 6 pts (+1)
- Haití - 0 pts (-6)
- Grupo E
- Italia - 6 pts (+7)
- Uzbekistán - 3 pts (+3)
- Costa de Marfil - 3 pts (0)
- Jamaica - 0 pts (-10)
- Grupo F
- Senegal - 4 pts (+9)
- Croacia - 4 pts (+4)
- Takiyistán - 3 pts (+2)
- Cuba - 0 pts (-11)
- Grupo G
- Malí - 6 pts (+4)
- Bélgica - 3 pts (0)
- Vietnam - 1 pto (-1)
- Nueva Zelanda - 1 pto (-3)
- Grupo H
- España - 6 pts (+20)
- Marruecos - 4 pts (+6)
- China - 1 pto (-5)
- Fiyi - 0 pts (-21)
- Grupo I
- Brasil - 6 pts (+2)
- Irlanda - 3 pts (+1)
- Tanzania - 1 pto (-1)
- Costa Rica - 1 pto (-1)
- Grupo J
- República Dominicana - 4 pts (+1)
- Chile - 3 pts (+1)
- Argelia - 3 pts (-1)
- Montenegro - 1 pto (-1)
- Grupo K
- México - 6 pts (+5)
- Venezuela - 6 pts (+2)
- Rumania - 0 pts (-2)
- Camerún - 0 pts (-5)
- Grupo L
- Colombia - 6 pts (+3)
- Serbia - 6 pts (+3)
- Japón - 0 pts (-2)
- Honduras - 0 pts (-4)