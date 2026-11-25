Millonarios ganó con absoluta contundencia sobre Atlético Bucaramanga (4-1), pero su victoria estuvo marcada por la polémica. Sobre los 42 minutos del partido, el volante Mateo García cometió una falta sobre Leonardo Flores que el banquillo leopardo reclamó como tarjeta roja.

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Aunque el jugador de Bucaramanga quedó tendido en el suelo con evidentes muestras de dolor en el pie derecho, el árbitro Ferney Ossa solo amonestó a García y desde el VAR tampoco le hicieron el llamado para una revisión.

Leonardo Flores se reincorporó con dificultades para caminar, mientras que el técnico Pablo Peirano seguía reclamando con el cuarto árbitro en la zona de los banquillos.

Finalmente, el árbitro Ossa dio continuidad al juego desde el tiro libre y permitió que Mateo García continuara en el campo arrastrando una tarjeta amarilla.

Mateo García y su falta sobre Leonardo Flores, jugador de Bucaramanga. Foto: Win Sports

La opinión de Carlos Antonio Vélez

Este miércoles, 25 de noviembre, Carlos Antonio Vélez se refirió a la expulsión no sancionada contra Millonarios. Mencionó el caso de Felipe Marín, jugador de Atlético Nacional, quien vio la tarjeta roja ante Once Caldas el pasado sábado.

“El árbitro Ossa y su VAR Perdomo perdonaron a Mateo, esto sí era para roja y revisión; lo de Marín no, perdonen la comparación”, opinó en su columna Palabras mayores. “Miren la diferencia entre la acción de Marín y la acción de Mateo”, dijo.

Vélez considera que “esta acción de Mateo es revisable y rojaza; por eso es que se desvirtúa todo lo que los árbitros hacen”.

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La expulsión de Felipe Marín, volante de Atlético Nacional, ha sido una de las decisiones más polémicas de este semestre en el FPC. De hecho, la Comisión Arbitral publicó los audios del VAR y habría tomado la medida de castigar al árbitro Jhon Alexander Ospina por dicha tarjeta roja.

Sumado a eso, el Comité Disciplinario de la Dimayor le impuso una fecha de sanción a Marín, quien no estará disponible para el clásico antioqueño de este miércoles ante Independiente Medellín.

A diferencia de lo que sucedió con Nacional el fin de semana, Millonarios se salvó de perder a Mateo García y, aunque la falta sobre Flores ha generado controversia en redes, al no haber sido expulsado, estará disponible para el duelo contra América.

Más allá de la acción polémica de García, Vélez destacó que Millonarios haya ganado un partido clave ante Bucaramanga y mostrara la efectividad que le venía faltando.

“Yo estoy seguro de que ni el más optimista azul pensó que le podían clavar cuatro al Bucaramanga. Estoy casi seguro. Cuatro al Bucaramanga, un equipo que normalmente se defiende bien”, afirmó.

Vélez considera que Peirano cometió el error de salir a atacar a Millonarios. “Lo espero y no le doy espacio, porque demostrado está que Millonarios con la pelota se hace un nudo”, sentenció.