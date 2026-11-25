Rodrigo Contreras marcó doblete en la victoria de Millonarios contra Atlético Bucaramanga y, luego del partido, dejó claro su deseo de continuar en el club para 2027.

Carlos Antonio Vélez opinó tras la victoria de Millonarios que lo ilusiona con la final: mensaje al Bucaramanga

El delantero argentino confirmó que su representante ya está en Colombia para sentarse a negociar con la dirigencia. Entre los puntos principales del acuerdo está el aumento salarial, la cifra que pide Antofagasta para venderlo y el traslado de su familia a Bogotá.

Contreras lleva casi un año en Millonarios y durante todo ese tiempo ha vivido solo. Su esposa y su hijo están en Argentina a la espera de la decisión que se debería tomar en el transcurso de esta semana.

Alberto Gamero, técnico del conjunto embajador, confirmó que el tema familiar es uno de los puntos más importantes para que Contreras acepte quedarse. “Seguramente con la cabeza más tranquila, con la tranquilidad de que pueda traer a su familia, porque no la tiene aquí, puede ser un jugador que pueda aportar mucho más”, apuntó en rueda de prensa.

“El club está haciendo sus esfuerzos necesarios, él se quiere quedar y seguramente que si se hace va a ganar el club y va a ganar él también”, apuntó.

Rodrigo Contreras ha sido una pieza fundamental para Millonarios en 2026. Su estreno fue con golazo en la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, partido con el que se ganó el cariño de la hinchada y las ovaciones en el Estadio El Campín.

Este año ha disputado 41 partidos oficiales con el cuadro albiazul y su balance es más que positivo: tiene 19 goles y 5 asistencias en 2849 minutos jugados.

Su valor de mercado no está muy lejos de lo que pide Antofagasta para venderlo. Según Transfermarkt, el fichaje de Contreras estaría sobre los 1.2 millones de dólares.

Rodrigo Contreras disputa un balón aéreo en el partido de Millonarios vs. Bucaramanga. Foto: Lina Gasca

Declaraciones de Rodrigo Contreras

Al respecto de la negociación que está en marcha con su representante, el delantero argentino aseguró que quiere quedarse en Millonarios y espera noticias positivas.

“Él se va a encargar de hablar con el club. Yo quiero aportar a hacer las cosas bien en cuadrangulares, quiero salir campeón con Millonarios, vine para eso, y voy a dar todo de mi para lograrlo”, indicó.

Tabla de reclasificación tras victorias de América y Millonarios: se mueven los cupos a Sudamericana y Libertadores

Contreras salió ovacionado de la cancha tras su doblete ante Bucaramanga. “Para mí eso es muy lindo. Ojalá me pueda quedar por mucho tiempo, pero de eso se va a encargar mi representante con el club”, expresó.

En este caso se habla de una fecha límite para enviar la oferta por la opción de compra. Millonarios tendría hasta el próximo 30 de noviembre si quiere manifestar su deseo de comprar a Contreras y mantener las cifras establecidas inicialmente cuando firmaron el préstamo.