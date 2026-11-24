América de Cali venció al Deportivo Cali, este martes 24 de noviembre, por la segunda fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay 2026-ll. Tres puntos de oro, para la mecha, que sigue líder en su grupo.

Tabla de posiciones en el grupo B de la Liga BetPlay: Millonarios y América celebran

América de Cali: de pocas asistencias, a fiesta total en el Pascual Guerrero; humo, trapos y cantos en el clásico

Los goles de América llegaron gracias a un doblete de Tomás Ángel, mientras que en Cali descontó Andrés Titi Rodríguez.

Sin embargo, hubo una acción clave sobre el final del partido. Una agónica atajada del portero de América de Cali, Jean Fernández, que contribuyó a que la mecha se quedara con los tres puntos en el partido.

Atajada de Jean Fernández sobre el final que hizo explotar al Pascual

Corrían 94 minutos del clásico, América de Cali ya ganaba 2-1, y solo faltaba un minuto para que el árbitro Wilmar Roldán pitara el final del compromiso (95′).

Fue justo en ese momento donde Jean Fernández le sacó un tremendo balón al defensor azucarero, José Caldera. Fue tanta la euforia que el estadio Pascual Guerrero lo acabó gritando como un gol.

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Luego, América tuvo que resistir un poco más los ataques finales del Deportivo Cali, pero no hubo tiempo para más. Además de ganar el clásico vallecaucano, la mecha llega al ecuador de los cuadrangulares siendo líder, gracias a la ventaja deportiva.

América ya piensa en Millonarios

La tercera fecha del grupo B en los cuadrangulares finales enfrenta a América de Cali con Millonarios, en Bogotá. Será el viernes 27 de noviembre, con hora de arranque a partir de las 8:40 p.m.

Se trata de un partido que enfrenta a los dos equipos que más han sumado puntos en este arranque de cuadrangulares. Por tanto, quien gane se quedará con el liderato de la zona.

Millonarios, que este mismo martes goleó 4-1 al Bucaramanga, confía en hacer un buen papel ante su público. Sin embargo, América también muestra condiciones para los tres puntos.