Este miércoles, 24 de noviembre, Atlético Nacional e Independiente Medellín juegan una nueva edición del clásico paisa. El juego es válido por la segunda fecha, del grupo A en cuadrangulares, en la Liga BetPlay 2026-ll.

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Se trata de un duelo clave, pues los equipos llegan con realidades distintas. Por un lado, Medellín es líder del grupo con tres puntos, tras ganar en la primera fecha contra Santa Fe.

En contraste, Atlético Nacional suma un punto, luego de su primer juego ante Once Caldas. Un triunfo, sea verdolaga o poderoso, implica noticia directa en la tabla de posiciones de la zona.

IA pronostica victoria de Atlético Nacional sobre Medellín 2-1

La IA Gemini pronostica victoria de Atlético Nacional, sobre Independiente Medellín, por 2-1. Basó su argumento en resultados recientes, rendimientos y nóminas.

“El marcador probable para el clásico de mañana es Atlético Nacional 2 - 1 Independiente Medellín. Esta proyección se sustenta en la marcada paternidad reciente del conjunto verdolaga, que ganó los tres derbis disputados en 2026 con marcadores abiertos y promedia más de dos tantos por encuentro jugando como local, respaldado por una nómina con mayor jerarquía en la generación de juego y equilibrio en el mediocampo”, argumentó la IA.

La IA pronostica victoria de Nacional sobre Medellín. Foto: Colprensa

Y añadió: “Aunque el equipo rojo llega con una racha positiva de resultados, líder tras la primera fecha de los cuadrangulares y con buen poder ofensivo fuera de casa, sus constantes desatenciones defensivas como visitante y la eventual baja en su zona de recuperación lo dejan en desventaja frente a un rival que suele imponer condiciones en el Atanasio Girardot y que necesita sumar de a tres tras empatar en su debut”.

Tabla de posiciones previo al clásico entre Nacional y Medellín

Independiente Medellín es líder con tres puntos, seguido de Atlético Nacional que asoma segundo con apenas una unidad.

Once Caldas es tercero con el mismo punto que Nacional, y Santa Fe es colero con ninguna unidad.

También este miércoles, pero sobre las 6:20 p.m. y en Bogotá, Santa Fe y Once Caldas abrirán la segunda fecha del grupo A en los cuadrangulares finales.