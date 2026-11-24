Hugo Rodallega habló oficialmente sobre su futuro como profesional, pues al delantero, de 41 años, se le acaba el contrato con Santa Fe en el próximo mes de diciembre.

Oficial: decisión de la Selección Colombia con Hugo Rodallega fue notificada y genera expectativa

Los 12 jugadores que acaban contrato con Santa Fe: varios campeones podrían decir adiós

Rodallega lo anunció oficialmente: no se va a retirar y jugará profesionalmente en 2027. ¿En Santa Fe? Aún es un misterio, pero el atacante afirma que una renovación con el cardenal podría ser viable.

Hugo Rodallega: “Yo estaría toda la vida en Santa Fe”

“Como jugador, en realidad no me lo he planteado. Lo que sí estoy seguro es que quiero jugar un año más, creo que el físico y las condiciones me lo permiten, pero en este momento estoy pensando en jugar y no retirarme”, dijo Rodallega en El Vbar de As Colombia.

❤️🤍🦁“SI POR MÍ FUERA, ME QUEDABA TODA LA VIDA EN SANTA FE” 🇮🇩🗣Hugo Rodallega expresó su deseo de continuar jugando al menos un año más y dejó claro el cariño que siente por el conjunto cardenal. 📻💻#ELVBAR de #ASColombia https://t.co/AqWmF1ksJX — El VBAR (@VBarCaracol) November 24, 2026

“El presidente lo habló con ustedes. A mi me emociona y me llena de orgullo porque eso no es regalado, yo siento que me lo he ganado a punta de trabajo y todo lo que uno ha intentado hacer por el bien de la institución. No es solo lo que hago dentro del campo, sino también afuera trato de aportar en cuanto a la experiencia de tantos años”, añadió.

Cabe recordar que, días antes, también en As Colombia, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, dijo: “Hugo Rodallega tiene contrato indefinido con Santa Fe, él lo sabe. Es consciente de ello y es un jugador que nos ha aportado mucho, con su profesionalismo”.

🦁🗣️ "Hugo Rodallega tiene contrato a termino indefinido en Santa Fe": Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en #LaMilonga | #ASColombia https://t.co/NyzBS4Joci — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) November 17, 2026

En este 2026, Hugo Rodallega acumula 24 goles en 58 partidos, sumando todas las competencias que ha disputado. Es decir, entre competencias locales e internacionales, Hugo ha aportado con numerosas anotaciones en el león.

Luego, Hugo añadió “Eso hace que el presidente se sienta cobijado por un jugador que le puede dar la mano que le puede dar la mano en otras situaciones”.

“De momento estoy pensando en jugar los cuadrangulares finales, de intentar ganar otro título con Santa Fe, luchar y tener la oportunidad de renovar un año más como jugar. Ya después miraremos qué puede pasar, pero Santa Fe es mi casa y es donde estoy tranquilo, con mi familia contenta. La relación entre institución y jugador está fuerte”, cerró Hugo.