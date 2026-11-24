Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, enfrenta uno de los episodios judiciales más graves de su vida. El hombre de 82 años fue acusado formalmente de dos delitos federales relacionados con la posesión de material de explotación sexual infantil en California, cargos que podrían llevarlo a pasar hasta 40 años en prisión si es declarado culpable.

La nueva acusación fue presentada ante un gran jurado federal en California y representa un agravamiento del proceso que comenzó a principios de noviembre, cuando las autoridades estadounidenses ordenaron su arresto en Florida. De acuerdo con la información divulgada por Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, los cargos están relacionados con la presunta posesión consciente de negativos fotográficos de 35 milímetros que contendrían material sexualmente explícito en el que aparecen menores de edad.

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Padre de Meghan Markle irá a juicio por pornografía infantil Foto: Tomado de redes

Cada uno de los dos cargos contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Por esa razón, Thomas Markle podría enfrentar una condena de hasta cuatro décadas tras las rejas, aunque la pena definitiva dependerá del desarrollo del proceso judicial y de una eventual sentencia.

La noticia fue difundida por Essayli, quien compartió información sobre la acusación en su cuenta de X. El funcionario explicó que las autoridades federales recibieron información el mes pasado sobre la posible presencia de material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de Markle en Filipinas y en dos depósitos que tenía alquilados en el área de Los Ángeles.

Según el fiscal, después de recibir la información, los investigadores solicitaron y obtuvieron órdenes judiciales para registrar los lugares señalados. Durante los procedimientos fueron incautados diferentes materiales que ahora hacen parte de la investigación federal. Entre ellos había negativos fotográficos de 35 milímetros, diapositivas y libros.

El caso salió a la luz pública el 6 de noviembre, cuando agentes federales arrestaron a Thomas Markle en un centro residencial para adultos mayores ubicado en Lakeland, Florida. El procedimiento se produjo después de que el FBI adelantara una investigación que condujo hasta dos unidades de almacenamiento en California que estaban registradas a su nombre.

Según la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Markle había alquilado ambos depósitos desde 2008 y todavía efectuaba los pagos correspondientes mediante débito automático. En los registros, efectuados con autorización judicial, los agentes encontraron aproximadamente 78 elementos, entre negativos fotográficos, diapositivas y libros que presuntamente contenían material de explotación sexual infantil.

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Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, fue arrestado en Florida. Foto: Foto: El País y redes sociales

La declaración jurada presentada ante las autoridades judiciales describió algunos de los hallazgos. Dos de las imágenes examinadas mostrarían a un hombre adulto, identificado por un testigo como Thomas Markle, junto a una niña desnuda. Otra fotografía correspondería a una menor de edad en una habitación que aparentemente pertenecería a un establecimiento hotelero en Filipinas.

En su primera declaración pública sobre el arresto, Bill Essayli aseguró que las acusaciones eran extremadamente graves y que su oficina buscaría procesar a Markle con todo el rigor de la legislación federal. El fiscal también destacó la participación del FBI y de otras autoridades en la investigación.

El proceso judicial tuvo otro giro apenas unos días después de su captura. Tras el arresto, Markle había comparecido ante un tribunal federal en Tampa, Florida, donde inicialmente obtuvo la posibilidad de permanecer fuera de prisión bajo condiciones de vigilancia electrónica y arresto domiciliario.

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Sin embargo, esa situación cambió cuatro días después. Según informó Essayli, el padre de Meghan Markle presuntamente se quitó el dispositivo de monitoreo electrónico alrededor de la 1:45 de la madrugada, incumpliendo las condiciones impuestas por el tribunal.

algo con más infor Thomas Markle, de 82 años, enfrenta nuevas acusaciones en Filipinas por presunta distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, mientras permanece detenido en Florida a la espera de su proceso judicial en Estados Unidos.attempting to cut off an ankle monitor that was a part of his conditional release on charges of possessing child sexual abuse material. (Photo by Pinellas County Sheriff's Office via Getty Images) Foto: Pinellas County Sheriff's Office

La jueza federal Lindsey Griffin aceptó la solicitud y ordenó que Markle permaneciera bajo custodia, sin posibilidad de salir bajo fianza. Otro aspecto que había generado incertidumbre era la capacidad mental de Thomas Markle para participar en el proceso. Debido a su edad, sus antecedentes médicos y las dificultades de memoria que se habían observado durante sus primeras comparecencias, la jueza Griffin ordenó una evaluación psiquiátrica independiente.

El examen fue realizado por la doctora Amie Gerodimos, especialista en psiquiatría forense de la Universidad del Sur de Florida. Después de entrevistar a Markle y revisar la información disponible, la profesional concluyó que tenía la capacidad de comprender los procedimientos judiciales y colaborar con su defensa.

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El 19 de noviembre, la jueza Griffin determinó que el hombre era mentalmente competente para enfrentar el proceso. La defensa no controvirtió las conclusiones de la especialista, aunque aclaró que aceptar el resultado de la evaluación no significaba admitir los delitos que se le atribuyen.

La situación también tiene repercusiones en el entorno familiar de la duquesa de Sussex. Meghan Markle mantiene una relación distanciada de su padre desde hace varios años y, según declaraciones recogidas por medios internacionales, ha expresado su profundo malestar por las acusaciones. La preocupación de la duquesa también estaría relacionada con la protección de sus hijos, Archie y Lilibet.