Meghan Markle reaparece tras el arresto de su padre por posesión de material sexual infantil

Meghan Markle reapareció en público este martes por primera vez desde que su padre fue arrestado por supuesta posesión de pornografía infantil, pero mantuvo un perfil bajo en su visita a Bruselas junto a su esposo, el príncipe Harry.

Los duques de Sussex fueron recibidos por una multitud de fotógrafos al llegar al Parlamento Europeo para un acto sobre los peligros que enfrentan los niños en internet.

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“¿Va a decir algo sobre su padre?”, preguntó un reportero a la duquesa después de que Thomas Markle, con quien ha roto el contacto desde hace años, fuera arrestado el viernes en Florida por posesión de “material de abuso sexual infantil”. Ella no contestó.

Vestía completamente de negro e iba de la mano de su marido, ataviado con un traje azul oscuro y corbata a juego. Más tarde, al ser recibida por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, la duquesa parecía relajada.

Meghan Markle. Foto: Jonathan Brady/Pool PA via AP

Estaba previsto que ambos hablaran durante el acto, pero finalmente solo Harry tomó la palabra. La duquesa, de 45 años, fue fotografiada conversando con la madre de un adolescente que se suicidó en 2017 después de que se publicara en internet una imagen del joven desnudo.

Sin embargo, no estuvo presente en la sala cuando Harry participó en un acto con activistas, en el cual fustigó a las grandes empresas tecnológicas por negarse a hacer cambios para proteger a los niños.

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En una conversación con autoridades europeas sobre la protección de niños en internet, Harry reafirmó el compromiso de la pareja con esa causa. El príncipe defendió a la Unión Europea por sus esfuerzos por restringir a las empresas tecnológicas, con un plan para prohibir que menores de 13 años usen redes sociales y un acceso limitado y supervisado para menores de 15 años.

Los duques han inaugurado, asimismo, en el Parlamento Europeo el Lost Screen Memorial, una instalación diseñada por su fundación Archewell, compuesta por pantallas gigantes de teléfono en las que se muestran retratos de niños y adolescentes cuya muerte está relacionada con las redes sociales.

Thomas Markle. Foto: API

Thomas Markle, de 82 años, fue detenido el viernes por agentes del FBI en la residencia de ancianos donde vivía en Lakeland, Florida. El fiscal estadounidense Bill Essayli anunció el martes en X que solicitó su detención debido a que la Corte le ordenó usar un brazalete de monitoreo, pero lo cortó para quitárselo en horas de la madrugada.

El juez Lindsay Griffin ordenó su “detención pendiente la resolución de este caso”, al señalar que “el acusado violó las condiciones de su liberación antes del juicio”.

El Departamento de Justicia afirmó haberse incautado de “material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes, en dos trasteros de la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi dos décadas”.

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Autoridades de Filipinas y México también investigan el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos y bodegas presuntamente vinculadas a Markle.

Meghan Markle declaró en octubre que se sentía “profundamente consternada” por las acusaciones contra su padre. También había explicado que no ha permitido ningún contacto entre sus dos hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, y su abuelo materno con el fin de “protegerlos”.

*Con información de AFP.