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Asesinan a dos candidatos en Ecuador a días del inicio de la campaña electoral en el país

Según se conoció, cuatro hombres armados llegaron en dos motocicletas y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

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Redacción Mundo
11 de noviembre de 2026 a las 4:43 a. m.
Las autoridades de Ecuador buscan los motivos de los asesinatos.
Las autoridades de Ecuador buscan los motivos de los asesinatos. Foto: Getty Images

El asesinato de dos candidatos a cargos municipales y de una comerciante sacudió este lunes 9 de noviembre a Huaquillas, una localidad ecuatoriana fronteriza con Perú, en la provincia de El Oro. El ataque armado ocurrió a pocos días del comienzo oficial de la campaña para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre y dejó, además, a una persona herida.

Entre las víctimas están Ronald Farfán, quien aspiraba nuevamente a la Alcaldía de Huaquillas, y Cristhian Rugel, candidato a concejal. La tercera persona asesinada fue identificada como Hilda Ruiz, una comerciante de 63 años y cercana a los aspirantes políticos, según reportes de medios ecuatorianos.

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El ataque se produjo en la ciudadela Los Israelitas, en la intersección de las calles Eugenio Espejo y Cristóbal Colón, cuando los candidatos se preparaban para una actividad con simpatizantes. De acuerdo con información policial preliminar, cuatro hombres armados llegaron en dos motocicletas y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

Policías y soldados se encuentran afuera de la prisión El Inca después de que comenzaron los disturbios en el interior en Quito, Ecuador, el lunes 8 de enero de 2024. El motín se produce un día después de que las autoridades ecuatorianas informaron que, en otra prisión diferente en la ciudad de Guayaquil, el líder de la pandilla Los Choneros Adolfo Macías, alias "Fito", no se encontraba en su celda. Hace una década, el capo huyó de otra instalación. (Foto AP/Dolores Ochoa)
Policía de Ecuador. Foto: AP

Farfán había sido alcalde de Huaquillas entre 2014 y 2019 y buscaba regresar al cargo. Su familia ya había sido golpeada por la violencia: en febrero de este año, su hijo, Ronald Josías Farfán Tenorio, de 22 años, fue asesinado. Su cuerpo apareció con signos de violencia en una calle de la misma localidad. Hasta ahora, las autoridades no han establecido una relación entre ambos crímenes.

Rugel, por su parte, también había advertido sobre amenazas en su contra. Según información recogida por la prensa local, el aspirante a concejal habría sido víctima de extorsión seis meses antes y sufrido un atentado. La Policía investiga esos antecedentes, aunque no ha confirmado que estén relacionados con el ataque del lunes.

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La alcaldía de Huaquillas condenó el crimen y pidió que las autoridades esclarezcan lo ocurrido. “Condenamos enérgicamente todo acto de violencia. Ninguna circunstancia justifica que se arrebate la vida de una persona”, señaló en un comunicado. El municipio también declaró tres días de duelo cantonal.

Esta es la primera vez que la policía reporta un hallazgo de este tipo en Ecuador, ubicado en medio de Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína.
Las autoridades investigan el crimen de los dos candidatos y un comerciante. Foto: AFP

La Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también rechazó el ataque y sostuvo que los ecuatorianos deben poder ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz y convivencia cívica.

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El caso ocurre en medio de una escalada de violencia contra representantes políticos locales. Según un recuento de Ecuavisa, desde 2023 han sido asesinadas 19 autoridades y candidatos en Ecuador. En lo que va de 2026, El Oro acumula alrededor de 926 homicidios, casi un 50 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales citadas por ese medio.

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