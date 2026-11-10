Autoridades en Paraguay abrieron la bóveda secreta del expresidente Santiago Peña: esto encontraron

La bóveda que se encontraba escondida en la residencia del expresidente paraguayo Santiago Peña fue abierta por las autoridades, pero estaba vacía.

Durante el procedimiento, la Fiscalía no encontró dinero en efectivo ni objetos de valor en el interior del espacio, que había despertado expectativa en Paraguay por las características de su sistema de seguridad.

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La Fiscalía confirmó la apertura de la estructura, aunque hasta el momento no ha divulgado imágenes ni un informe oficial detallado sobre el contenido encontrado.

La ausencia de bienes fue confirmada por una fuente de la institución, según la información publicada por el diario paraguayo ABC Color.

La bóveda secreta encontrada por fiscales en la casa de Peña Foto: X/@Diario_Supremo

El acceso a la bóveda requirió dos intervenciones. El espacio estaba oculto detrás de una pared falsa y contaba con una doble puerta. La primera fue abierta durante el allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre en la mansión. Sin embargo, la segunda tenía un complejo mecanismo de seguridad de procedencia israelí que impidió a los investigadores ingresar inicialmente.

Ante esa dificultad, los funcionarios dejaron el inmueble bajo custodia policial mientras buscaban la forma de acceder a la habitación. La situación se resolvió después de que Peña, por medio de su abogado, indicara dónde se encontraba la llave de seguridad, ubicada en otro sector de la casa.

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La fiscal Silvia González explicó que, con esa información, fue posible abrir el espacio. Según la versión entregada por la defensa del expresidente, la estructura no era una bóveda destinada a guardar dinero o bienes, sino una habitación de pánico, diseñada para ofrecer protección en situaciones de emergencia.

Caa fuerte encontrada por la Fiscalía Foto: X/@MinPublicoPy

El procedimiento también contó con la presencia de Teresa Rojas de Jara, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). De acuerdo con una fuente de la Fiscalía citada por ABC Color, la residencia quedó bajo responsabilidad de esa entidad a partir de la apertura de la bóveda.

La fiscala confirmó, además, que los militares que mantenían el resguardo del inmueble fueron dispensados de esa labor, debido a que la custodia pasó a manos de Senabico, autoridades también del Paraguay que investigan los bienes del exmandatario del país implicado en el caso de Ueno Bank.

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Por ahora, las autoridades no han presentado un registro visual ni un balance oficial completo del procedimiento. La apertura de la bóveda, que inicialmente estuvo rodeada de interrogantes por su ubicación y sus mecanismos de seguridad, terminó sin el hallazgo de dinero u objetos de valor, según la información conocida hasta el momento.