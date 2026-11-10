Fuerte sismo sacudió Guatemala y encendió las alarmas en Centroamérica: esto se sabe

Un sismo registrado frente a la costa pacífica de Guatemala se sintió en diferentes zonas del país y también en territorio salvadoreño. El movimiento ocurrió a las 8:54 a. m. hora local y generó reportes de percepción en varios departamentos, mientras las autoridades iniciaron labores de seguimiento para establecer si produjo afectaciones.

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) informó que el evento alcanzó una magnitud de 5.8 y tuvo su epicentro frente a las costas guatemaltecas, a 112 kilómetros al oeste de Barra de Santiago, en el departamento salvadoreño de Ahuachapán. Según ese registro, tuvo una profundidad aproximada de 12 kilómetros.

En Guatemala, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó inicialmente una magnitud de 5.2 y una profundidad de 30 kilómetros, con epicentro en el océano Pacífico.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 5.6 y situó el movimiento a 43 kilómetros al sur de Puerto San José, en el departamento de Escuintla, a 35 kilómetros de profundidad.

Las alarmas fueron encendidas por un sismo de magnitud 5.8 en Guatemala. Foto: Getty Images

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que el movimiento fue sentido en Escuintla, Sacatepéquez, Jalapa, Sololá y Totonicapán, incluido el municipio de San José.

La entidad señaló que mantiene el monitoreo y la coordinación con autoridades locales para identificar posibles daños y atender cualquier emergencia.

En El Salvador, el MARN descartó una amenaza de tsunami asociada con este evento. El movimiento también fue percibido en sectores del país vecino y Nicaragua, lo que llevó a las instituciones de protección civil a mantenerse atentas ante eventuales reportes ciudadanos. También hubo reportes de percepción en otras zonas.

En los primeros informes difundidos por las autoridades y agencias internacionales no se habían confirmado víctimas ni daños materiales de consideración.

Sin embargo, las evaluaciones continuaban, por lo que la situación puede actualizarse a medida que avanzan las inspecciones.

La Conred pidió a la población conservar la calma, revisar las condiciones de viviendas y lugares de trabajo, evitar estructuras que presenten daños y mantenerse informada por canales oficiales.

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También recordó la importancia de las medidas de protección en estos casos, identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de encuentro, además de tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio y documentos esenciales.

La entidad recordó que Guatemala tiene una actividad sísmica constante: durante 2026 se han registrado más de 7.600 movimientos en el territorio nacional.

El país se encuentra en una región de interacción de placas tectónicas, una condición que explica la recurrencia de temblores y la necesidad de mantener medidas de prevención.

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Las autoridades reiteraron que cualquier emergencia debe reportarse a la línea 119 de Conred y recomendaron no difundir información sin verificar.