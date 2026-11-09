Más de 2 millones de personas asistieron a la misa del papa León XIV en Argentina

El papa León XIV presidió este lunes 9 de noviembre una celebración eucarística en la avenida del Libertador, frente al Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.
El encuentro congregó a aproximadamente 2,5 millones de personas, según cifras de los organizadores y datos difundidos por el Vaticano, convirtiéndose en la misa más concurrida desde el comienzo de su pontificado, en mayo de 2025.
La multitud comenzó a llegar desde la madrugada para encontrar un lugar cercano al escenario principal. Miles de personas ocuparon los alrededores del monumento y los distintos tramos de la avenida, mientras otros siguieron la ceremonia mediante las pantallas gigantes instaladas en el sector.
La organización dispuso 33 pantallas para facilitar la transmisión y contó con aproximadamente 25.000 voluntarios y 1.500 periodistas acreditados.
El pontífice llegó al lugar a bordo del papamóvil, después de realizar un recorrido por la avenida del Libertador.
Durante el trayecto saludó a los asistentes que se concentraron a ambos lados de la vía, en un desplazamiento de aproximadamente 2,3 kilómetros hasta el altar preparado para la celebración.
Durante su homilía, León XIV centró su mensaje en la importancia de la familia cristiana como espacio de formación, transmisión de valores y construcción de comunidad.
🇦🇷 CASI DOS MILLONES DE FIELES SE CONGREGAN EN BUENOS AIRES PARA LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV— News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 9, 2026
Una multitud inmensa ha llenado las calles de Buenos Aires para recibir al Papa León XIV a su paso en el papamóvil, momentos antes de la celebración de la Santa Misa junto al Monumento a…
El religioso reconoció las dificultades que atraviesan numerosos hogares, entre ellas la inestabilidad económica, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan especialmente a los jóvenes.
“La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”, expresó el papa durante su intervención.
También invitó a los hogares argentinos a convertirse en protagonistas de la evangelización y destacó la importancia de mantener prácticas como la oración, el diálogo y el acompañamiento entre generaciones.
En su mensaje, recordó además que la familia ha desempeñado un papel fundamental en la transmisión de la cultura, la fe y los valores de la sociedad argentina.
Por ello, pidió a los asistentes no resignarse ante las dificultades que enfrenta esta institución y fortalecer los vínculos comunitarios.
La jornada comenzó con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad. Allí, el pontífice destacó la necesidad de construir sociedades que garanticen la inclusión y reconozcan la dignidad de quienes requieren mayores apoyos.
La convocatoria superó otros encuentros multitudinarios del actual pontificado, entre ellos las celebraciones realizadas en Madrid y Roma.
De acuerdo con la agencia EFE, la asistencia también evocó la misa por la paz que Juan Pablo II encabezó en ese mismo sector de Buenos Aires en 1982.
La visita del papa a Argentina forma parte de un recorrido apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, programado entre el 6 y el 17 de noviembre.
Después de su paso por Buenos Aires, León XIV continuará su agenda en Córdoba y Luján, donde se esperan nuevas concentraciones de creyentes.