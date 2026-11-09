El papa León XIV, a favor de los sindicatos. Esto dijo en Argentina, a propósito de la reforma laboral de Milei

El papa León XIV, quien adelanta una gira por Latinoamérica esta semana, ha sorprendido al mundo con sus discursos en Argentina —uno de los tres países programados para la visita del sumo pontífice— al dar aseveraciones contundentes desalineadas del gobierno.

El papa León XIV aterrizó en Argentina y fue recibido por Javier Milei en su segunda escala de gira en Suramérica

El discurso más reciente que llamó la atención del mundo tiene que ver con los sindicatos, a propósito de la reforma laboral de Javier Milei, cuyos gremios argentinos denuncian que restringe el derecho a huelga.

Aunque la religión católica es asociada con los sectores conservadores como los que representa Milei, el papa León XIV se defendió a los sindicatos.

“El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”, dijo el sumo pontífice en un aplaudido discurso ante sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina.

El papa León XIV, en la renunión con la comunidad laboral de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, durante el cuarto día de su viaje apostólico de doce días por Sudamérica, el lunes 9 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini). Foto: AP Photo/Andrew Medichini

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También dijo que, para conservar su “autoridad moral”, los sindicatos deben acercarse a los trabajadores precarios, en un país con 45% de informalidad laboral.

“El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”, agregó el papa.

En Argentina, las centrales sindicalistas han estado en oposición al gobierno de Milei. Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, la principal central sindical argentina convocó cuatro huelgas y la más reciente fue en el marco del debate de la polémica reforma laboral que el presidente presentó en diciembre del 2026.

La iniciativa del mandatario fue aprobada en febrero por el Congreso argentino y, aunque se hicieron concesiones durante el debate de la reforma, el texto aprobado por el legislativo mantuvo la obligación de garantizar durante las huelgas al menos el 75% del servicio habitual en hospitales y escuelas primarias y secundarias, y el 50% en actividades como el transporte terrestre y la banca.

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La agenda del sumo pontífice ha destacado por reunirse con cinco víctimas de abusos por parte del clero en Argentina, comprometiéndose a reforzar las medidas de protección dentro de la Iglesia católica.

“El papa habló con cada una de ellas de forma individual, escuchando sus relatos, las dolorosas experiencias que habían vivido y sus sugerencias para fortalecer los caminos hacia la sanación dentro de la Iglesia”, dijo el Vaticano.

Desde la sede oficial, agregaron: “A ellas y, por medio de ellas, a otras víctimas con las que no fue posible reunirse, el papa les expresó su cercanía y su compromiso de reforzar las medidas de protección, bienestar, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia”.