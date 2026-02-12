Mundo

La reforma laboral de Milei: jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y cambios en vacaciones

El presidente argentino empuja un proyecto de ley que limita el derecho a la huelga y hace cambios estructurales. Hay controversia en el país.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 7:41 a. m.
“Histórico”, festejó Milei en la red social X tras una jornada que dejó al menos dos heridos y más de una veintena de detenidos.
La reforma laboral impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, fue aprobada en el Senado en la madrugada del jueves y queda en manos de la cámara baja, tras una jornada de protestas en Buenos Aires que terminó con violentos cruces entre policías y manifestantes.

Con 42 votos a favor y 30 en contra, la polémica reforma será debatida en los próximos días por los diputados, quienes pueden todavía revisar su texto. Tras la aprobación, los senadores permanecieron discutiendo los pormenores de la ley punto por punto.

“Histórico”, festejó Milei en la red social X tras una jornada que dejó al menos dos heridos y más de una veintena de detenidos. El proyecto de ley reduce indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a la huelga, permite pagos en especie y habilita al empleador a exigir el fraccionamiento de las vacaciones, entre otras propuestas que la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, considera “regresivas”.

Otro de los cambios que hace es sobre la jornada laboral. Según explica la Cadena Ser, esta “se puede extender a 12 horas al día. Si bien la jornada máxima semanal de 48 horas no se modifica, se contempla la posibilidad de extender la jornada diaria de las actuales ocho a un máximo de doce horas, a través de la implementación de un sistema de banco de horas”.

Mientras se debatía el proyecto en el recinto, miles de personas se manifestaron en la plaza lindante con el Congreso, en el centro de Buenos Aires.

Protesta

Representantes de organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos protestaron en la tarde del miércoles con carteles como “frenemos la reforma laboral de Milei”.

Algunas personas lanzaron piedras y bombas molotov contra policías antidisturbios que acordonaban el parlamento y reprimieron con gases, camiones hidrantes y balas de goma.

Se escucharon decenas de detonaciones y una periodista de la AFP observó que un policía y un manifestante resultaron heridos. “Empezaron a reprimir. Se ve que no pueden bancarse (aguantar) la organización del pueblo”, dijo a la AFP Ernesto Pasarín, con los ojos llorosos por los gases. “Reforma laboral no implica que se vaya a generar empleo, sino empleos más precarios”.

Algunos individuos rompieron veredas y lanzaron piedras contra los policías, y al menos cuatro contenedores de basura fueron incendiados en las inmediaciones. Decenas de efectivos avanzaron a pie o en motocicleta para expulsar a los manifestantes de la plaza, y detuvieron a más de 35 personas, según estimaciones con datos oficiales y de diversos medios de comunicación.

“Con esta reforma laboral esclavista están pensando solamente en las clases pudientes. Quienes se benefician son los patrones”, dijo a la AFP Federico Pereira, un sociólogo de 35 años.

“Argentina moderna”

La oposición y los sindicatos cuestionan que no hay creación de empleos porque la economía muestra signos de estancamiento, caída del consumo y de la producción industrial.

La ley “no va a generar empleo, no va a generar inversión mientras se mantenga el plan económico”, dijo en el cierre del debate el senador opositor José Mayans, quien consideró que el espíritu de la reforma es “violatorio” y “regresivo”. Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich, principal defensora de la ley, dijo que la ley busca “simplificar” la vida laboral del país y que las nuevas generaciones puedan “vivir con dignidad y con futuro”.

“Este sistema fracasó”, declaró, y planteó que el proyecto apunta a “generar una Argentina que crezca en lo privado, que crezca con empresas, que crezca con producción”.

El Gobierno negoció a contrarreloj una treintena de modificaciones al proyecto original para asegurarse su pronto pase a Diputados. El objetivo es lograr que la reforma sea ley antes del 1 de marzo, cuando Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso. La diputada peronista Julia Strada dijo a la AFP que su bancada hará “absolutamente todo para que no se trate” el tema en el recinto. “Veremos qué estrategia seguiremos”.

Entre los sindicatos hay desacuerdos. Los gremios más combativos, como el poderoso sindicato de Aceiteros, consideraron tibia la reacción de la CGT y reclaman ir a la huelga.

Desde que asumió Milei en diciembre de 2023, su política aperturista de la economía y de achicamiento del Estado produjo la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo formal, lo que impactó con fuerza en la construcción, la industria y las economías regionales.

*Con información de AFP.

